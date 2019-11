Trutznachtigall

Ich kann nicht mehr vorausschauen, vorn ist hinten. Es ist wie wenn man im Zug nicht in der Fahrtrichtung sitzt. Perspektivisch zieht das, was hinter mir war, vorne weg. Hin zum unendlichen Punkt. Zum Punkt, in dem alles zusammengeht? Point of no return? Während ich „her und hin“ (F.v.E.) sinne, ertönt ein gewaltiger Choral: "O Erd schlag aus, schlag aus o Erd?" Die Melodie zieht langsam hoch, langsam fällt sie wieder. Da singt der Volk! Das ist Volksgesang. Einstimmig. Mit einer Stimme. Niemand singt so überzeugend. Das begreifen die Wenigsten. Einmalig ist das. Die Erde soll ausschlagen, singt er vehement. Ausschlagen? „SCHLAG AUS, O ERD!“ Der Choral wälzt sich über mich. Eine Python? Eine Wolkendecke? Es ist der große Braus. Ein Orgelbraus, wenn alle Register gezogen, alle Manuale bedient, Organistenfüße wuchtige Bässe treten. Diese tiefen Frequenzen machen mich zittern.