Trump wird nach Corona-Infektion in Militärkrankenhaus gebracht

Nach seiner Infektion mit dem Coronavirus wird US-Präsident Donald Trump ins Walter-Reed-Militärkrankenhaus in Bethesda nördlich von Washington gebracht.

Das Weiße Haus teilte am Freitag mit, Trump werde die nächsten Tage aus den Büroräumen des Präsidenten in dem Krankenhaus arbeiten. Es handele sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme auf Empfehlung der Ärzte.

Kurz nachdem die Infektion Trumps bekannt wurde, gab das Weiße Haus an, der Präsident leide an "milden Symptomen". Laut US-Medien werde Trump "mehrere Tage" im Krankenhaus bleiben. Wie Trumps Arzt am Freitag bekannt gab, habe der Präsident zur Behandlung seiner Corona-Infektion einen Medikamenten-Cocktail der Firma Regeneron bekommen. Dieses Medikament befindet sich derzeit noch in der Testphase, gilt unter Experten aber als äußerst vielversprechend, wie die New York Times berichtet. Trump kenne die Firma Regeneron bereits seit Jahren.