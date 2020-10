Trump: Werde Krankenhaus noch Montag verlassen

US-Präsident Donald Trump verlässt nach eigenen Angaben noch an diesem Montag (Ortszeit) das Krankenhaus, wo er wegen einer Covid-19-Erkrankung behandelt wurde. "Habt keine Angst", teilte er in einer Twitter-Botschaft am Montag mit.

Er fühle sich sehr gut, schrieb Trump am Montag auf Twitter. "Haben sie keine Angst vor Covid", twitterte der US-Präsident weiters.

Video-Botschaft: "Habe viel über Corona gelernt"

Zuvor hatte Trump noch eine Video-Botschaft auf Twitter gepostet, in der er dem medizinischen Team dankt. "Es war eine interessante Reise, ich habe viel über Covid gelernt", so Trump. "Ich habe es gelernt, in dem ich wirklich zur Schule gegangen bin. Das ist die richtige Schule. Ich hab es verstanden und es ist eine sehr interessante Sache." Ob er nach der Selbsterfahrung nun den Kurs seiner Corona-Politik ändert, bleibt abzuwarten.

(APA)