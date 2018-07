Trump vollzieht Erstschlag im Handelskrieg gegen China - Peking startet "notwendigen Gegenangriff"

Trump macht ernst: Chinesische Waren im Wert von 34 Milliarden Dollar werden ab Freitag mit Strafzöllen belegt. Und sollte Peking nicht einlenken, war das nur der Anfang, droht der US-Präsident.

Die USA erheben nun Strafzölle auf chinesische Waren im Wert von 34 Milliarden Dollar. Die Zölle traten am Freitag um kurz nach Mitternacht (US-Ostküstenzeit 06.01 MESZ) in Kraft. US-Präsident Donald Trump hatte den Schritt am Vortag vor Reportern bestätigt. Zudem ließ er durchblicken, den Handelskonflikt zwischen den zwei größten Volkswirtschaften gegebenenfalls weiter eskalieren zu lassen.