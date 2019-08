Trump soll Kauf von Grönland erwägen

US-Präsident Donald Trump erwägt den Kauf von Grönland für die USA. Das bestätigte ein Vertrauter Trumps der Nachrichtenagentur AP. Zuerst hatte das "Wall Street Journal" darüber berichtet.

Es wäre nicht das erste Mal, dass die politische Führung der USA den Kauf der größten Insel der Erde erwägt. 1946 schlugen die USA Dänemark den Kauf für 100 Millionen Dollar vor (90 Millionen Euro). Damals überlegten sie, Land in Alaska zu gegen strategisch wichtige Teile der arktischen Insel zu tauschen. Weder das Weiße Haus noch die Regierung in Kopenhagen äußerten sich am Donnerstag.