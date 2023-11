Trump: kurioser Geburtstagsgruß an Joe Biden

Zum 81. Geburtstag von Joe Biden übertrifft Donald Trump sich selbst mit einem bizarr-kuriosen Geburtstagsgruß

Gesundheitsakten als politisches Manöver

In den Vereinigten Staaten ist es eine Art unausgesprochene Tradition, dass Präsidenten der Bevölkerung regelmäßig Einblick in ihre Gesundheitsakten gewähren. Doch Trump, der Meister der Selbstdarstellung, nutzte diese Gelegenheit, um die Aufmerksamkeit gekonnt auf sich zu ziehen. Bruce Aronwald, der angibt, seit 2021 Trumps persönlicher Arzt zu sein, bescheinigte ihm einen „ausgezeichneten“ Gesundheitszustand. Doch der Brief lässt viele Fragen offen - kein Gewicht, kein Blutdruck, keine anderen Testergebnisse. Nur eine vage Aussage, dass Trump etwas Gewicht verloren hat und „auch in den kommenden Jahren einen gesunden, aktiven Lebensstil pflegen“ will.