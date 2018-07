Trump - Habe mich in Helsinki versprochen

Er vertraue den amerikanischen Geheimdiensten, fügte der US-Präsident hinzu.

In der Diskussion um eine russische Einmischung in den US-Wahlkampf hat sich Präsident Donald Trump nach eigenen Worten bei der Pressekonferenz mit Russlands Staatschef Wladimir unklar ausgedrückt. Er habe volles Vertrauen in die US-Geheimdienste und akzeptiere ihre Schlussfolgerung, dass Russland die Wahl beeinflusst habe, betonte Trump am Dienstag.