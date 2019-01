Trump gratulierte Pelosi und warb erneut für Grenzmauer

US-Präsident Donald Trump hat seiner demokratischen Gegenspielerin Nancy Pelosi zur Übernahme des Vorsitzes im Abgeordnetenhaus gratuliert. Die Amtsübernahme sei "eine enorme, enorme Leistung", sagte Trump am Donnerstag (Ortszeit) vor Journalisten im Weißen Haus. "Hoffentlich werden wir zusammenarbeiten und viele Dinge wie Infrastruktur und so vieles mehr erledigen."

Trump warb erneut für die von ihm gewünschte Mauer an der Grenze zu Mexiko, deren Finanzierung die Demokraten ablehnen. “Wir brauchen Schutz in unserem Land”, sagte Trump. “Die Menschen in unserem Land wollen es.” Der Präsident rückte allerdings ein weiteres Mal von dem Begriff Mauer ab, an dem sich die Ablehnung der Demokraten unter anderem festmacht. “Sie können es eine Barriere nennen, Sie können es nennen, wie sie wollen”, sagte Trump.