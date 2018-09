Trump erzählt bei Vereinten Nationen, wie toll er ist - und wird ausgelacht

US-Präsident Donald Trump hat bei seiner zweiten Rede vor der UN-Vollversammlung mit den bisherigen Erfolgen seiner Regierung geprahlt - und damit höhnisches Gelächter des Publikums geerntet.

In seiner Rede vor den Vereinten Nationen hat US-Präsident Donald Trump mit den Erfolgen seiner Regierung geprahlt. In weniger als zwei Jahren habe die mehr erreicht als fast alle Regierungen in der Geschichte der Vereinigten Staaten, erklärte Trump am Dienstag in der Generaldebatte der Vollversammlung. Die Delegierten aus der ganzen Welt zeigten sich allerdings wenig beeindruckt, sie schüttelten die Köpfe und lachten.