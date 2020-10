Trump auf Fox News: Habe kein Covid-19 mehr

Der mit dem Coronavirus infizierte US-Präsident Donald Trump ist nach eigener Einschätzung wieder gesund. Er habe die Krankheit nicht mehr und stelle kein Ansteckungsrisiko dar, sagte er dem konservativen Nachrichtensender Fox News: "Sieht so aus, als ob ich immun bin." Er habe die strengsten Test bestanden und sei in großartiger Form. Zuvor hatte Trumps Arzt Sean Conley in einem Schreiben erklärt, dass der Präsident "kein Übertragungsrisiko für andere mehr darstellt".

Die Tests im Verlauf seiner Erkrankung hätten eine stets abnehmende Viruskonzentration gezeigt. Der Mediziner schrieb aber an keiner Stelle explizit, dass der jüngste Corona-Test bei Trump negativ ausgefallen war.

Trump, der sich am 3. November um eine zweite Amtszeit bewirbt, hat schon ab Montag wieder große Wahlkampfauftritte geplant. Am Samstag sprach er bereits von einem Balkon des Weißen Hauses aus knapp 20 Minuten lang zu mehreren Hundert Anhängern auf dem Gelände.