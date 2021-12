Trotz vielen Abgängen herrscht eine große Qualität

Der heimische Radrennstall hat für das kommende Jahr einiges vor.

Der in der vergangenen Saison superstarke Franzose und Sieggarant Alexis Guerin ist weiterhin mit an Bord und geht in die dritte Saison mit den Vorarlbergern. Weiterhin im Aufgebot der erfahrene Rundfahrer und Team Kapitän Roland Thalmann (SUI), und sein Landsmann Colin Stüssi. Die Brüder Martin und Lukas Meiler (GER) werden ihre Talente weiterhin unter Beweis stellen, genauso wie der Youngster Nikolas Riegler aus Niederösterreich, jedoch mit Zweitwohnsitz in Gargellen. Erfreulicherweise wieder mit von der Partie sind die drei Vorarlberger Linus Stari, Daniel Ganahl und Dominik Amann (alle AUT). Alle drei Jungprofis konnten 2021 einen sichtbaren Leistungssprung vollziehen und werden auch 2022 eifrig an ihrer Karriere weiterarbeiten.