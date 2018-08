Trotz Überlegenheit blieb Langenegg ohne Punkte

Aufsteiger Langenegg blieb trotz Überlegenheit ohne Punkte im ersten Auswärtsspiel in Grünau

„Schade, es war viel mehr drin für meine Mannschaft im ersten Auswärtsspiel über dem Arlberg. Trotz spielerischer Überlegenheit und zahlreichen Topchancen konnte man kein Kapital daraus schlagen“, war Langenegg-Trainer Klaus Nussbaumer nach der bitteren 0:2-Niederlage in Grünau enttäuscht. Einem dummen Tor musste Langenegg schon nach fünf Minuten bei brütender Hitze nachlaufen. In der Schlussminute fiel dann noch der zweite Treffer für die Salzburger Mannschaft. Zudem sind zwei rekordverdächtige Erfolgsserien bei den Wäldern beendet worden. Nach 725 Minuten kassierte der Regionalliganeuling saisonübergreifen einen Gegentreffer und nach elf ungeschlagenen Partien verließen Patrick Maldoner und Co. den Platz als Verlierer. In Langenegg werden auch die Ausfälle von Kaderspielern wegen Verletzungen größer. Nach Sebastian Inama, Michael Bader und Simon Steurer hat sich auch Verteidiger Günter Bechter nach einer Viertelstunde in Grünau verletzt. Jetzt folgt am kommenden Samstag (18 Uhr) die Heimpremiere gegen Seekirchen.