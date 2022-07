Trotz Tropenhitze: Ein großes Fußballfest in Altach

Knapp 6000 Fans kamen zum Freundschaftsspiel zwischen Dortmund und Bursaspor.

Erstes von zwei Testspielen von Borussia Dortmund in diesem Jahr in Altach. Vor 5500 Zuschauern in der Glutofenhitze der Altacher Cashpoint-Arena verliert der deutsche Vizemeister mit 1:3. Marco Reus per sicher verwandelten Foulelfmeter hatte den zwischenzeitlichen Ausgleich für Dortmund geschossen. Mit zwei Toren in nur vier Minuten macht Valencia den Sieg klar. Dortmund fand in der ersten Hälfte eine Fülle an Möglichkeiten vor, doch konnte kein Kapital daraus schlagen. Das Fußballfest in Altach ging vor tropischen Temperaturen in Szene.