Trotz Teuerung: Diese Stadt erhöht Parkgebühr um 27%

Die Rede ist von Christoph Waibel, seines Zeichens Stadtrat für Hochbau und Wohnungswesen in Dornbirn, der Stadt, die kräftig an der Preisschraube dreht. "In der letzten Stadtvertretung wurde u.a. beschlossen, die Parkgebühren in Dornbirn dramatisch zu erhöhen. Der Ticketpreis für eine Stunde wurde von 1,10 auf 1,40 Euro angehoben. Das bedeutet eine Steigerung von 27 Prozent. Zudem wurden die Parkzonen ausgeweitet, womit jetzt im gesamten städtischen Bereich kassiert wird. Das gilt jetzt auch für die Parkplätze im gesamten Bereich der Dornbirner Ach und der Birkenwiese. Als 'Liste Christoph Waibel, die Freiheitlichen' haben wir als einzige Fraktion gegen alle diese Maßnahmen gestimmt", heißt es weiter in dem Kommentar.