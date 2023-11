Trotz Rückstand: Favorit SC Hohenems siegt im Derby bei der VEU Feldkirch

Im ersten Saison-Derby zwischen der VEU Feldkirch und dem SC Samina Hohenems startete der Außenseiter vor knapp 500 Fans in der Vorarlberghalle besser in die Partie und ging durch Goalgetter Yannick Wiedner mit 1:0 in Führung (8.). Das war der Startschuss für ein abwechslungsreiches und torreiches erstes Drittel. Christian Haidinger drehte das Match mit einem Doppelpack zum 1:1-Ausgleich (11.) und zum 2:1 (15.) für die Steinböcke binnen vier Minuten. In der letzten Minute vor der ersten Drittelpause überschlugen sich die Ereignisse: Zunächst brachte VEU-Topscorer Joonatan Kyllönen die Feldkircher Fans in Überzahl mit dem 2:2-Ausgleich 29 Sekunden vor der Sirene zum Jubeln (20.). Doch die Gäste ließen den Jubel schnell verstummen, Thomas Auer schlug sechs Sekunden vor Drittelende zu und erzielte das 3:2 für den SC Hohenems (20.).