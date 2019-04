Trotz Personalsorgen bleibt das Ziel ein Heimsieg

FC Langenegg fehlen im ersten Spiel zuhause gegen Mittelständler Reichenau fünf Akteure

LANGENEGG. Nach den zwei unnötigen Auswärtsniederlagen gegen Seekirchen (0:2) und Grödig (2:4) genießt Schlusslicht Langenegg im Frühjahr erstmals Heimrecht. Gegen den Tabellenzehnten Reichenau wollen die Vorderwälder mit dem dritten Erfolg auf dem Sportplatz im Weiher den Rückstand auf die hinteren Regionen in der Platzierung verringern und endlich wieder punkten. Allerdings tritt die Elf von Meistermacher Klaus Nussbaumer mit dem letzten Aufgebot an. Nur ein Dutztend Kaderspieler plus Standardkeeper Michael Wohlgenannt und Ersatzgoalie Wolfgang Ott sind für Langenegg einsatzbereit. Das Quintett Daniel Schmidler (private Gründe), Marcel Maldoner (Achillessehne), Günter Bechter (Knie), Klaus Schwärzler (Zehe) und Dominik Heidegger (Sportverbot) wird den Wäldern fehlen. „Wir wollen mit einem Heimsieg den Anschluss an die hinteren Plätze wahren“, so Langenegg-Trainer Klaus Nussbaumer.