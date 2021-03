Trotz negativen PCR-Test dürfen zwei Radprofis nicht fahren

Die Tiroler Wildauer und Kuen vom Radteam Vorarlberg sind aufgrund der Einreisebestimmungen zum Daheimbleiben verurteilt

Im Normalfall sollte der Sport verbinden. Die Corona Pandemie schafft es wieder, dass Athleten aus einem anderen Bundesland in Österreich anders behandelt werden, obwohl topfit und Corona negativ. In diesem Fall zutreffend auf die zwei Tiroler Markus Wildauer und Maximilian Kuen. Sie versäumen nicht nur die ersten Renntage, sondern auch das integrierte Team Trainingscamp.

Trainingslager mit Renncharakter in Istrien – an der Int. Umag Trophy wird sofort angegriffen!

Das Rennen am kommenden Mittwoch in der Kleinstadt an der Nordwestküste Istriens über 154 Kilometer, ist der erste richtige Gradmesser für die Männer aus den Bergen. Die Mannschaft reist am kommenden Montag im „Team Bubble“ an, und wird bis Mitte März in Istrien das Trainingslager bestreiten.