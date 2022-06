Trotz Hilfeschreien: Polizisten ließen Mann ertrinken

Der Tod eines Mannes in einem Stausee schockt die Gesellschaft der USA. Anwesende Polizisten verweigerten trotz der Hilferufen des 30-Jährigen und Flehen seiner Partnerin am Ufer Hilfemaßnahmen.

In den USA ist ein Mann vor den Augen untätiger Polizisten ertrunken. Wie auf einem von den Behörden der Stadt Tempe, Arizona, am Montag veröffentlichten Video zu sehen war, war der Mann Ende Mai in einen Stausee gestiegen, als die Beamten ihn befragen wollten. Laut eines Transkripts rief der Mann um Hilfe, die Beamten reagierten jedoch nicht. Die drei Polizisten wurden vom Dienst freigestellt, bis die Ergebnisse einer Untersuchung vorliegen.

30-Jähriger wollte davonschwimmen

Die Polizisten waren in der Nacht zu dem Ort gerufen worden, weil ein Paar "Lärm" verursacht hatte. Laut Mitteilung befragten sie erst die 34-jährige Lebensgefährtin des Mannes. Anschließend wollten sie auch den 30-Jährigen befragen. Wie auf dem Video zu sehen war, kletterte dieser jedoch über ein Geländer in den See. Die Beamten erklärten ihm, dass er nicht in dem See baden dürfe, er schwamm jedoch unter eine Brücke.