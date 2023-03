Trotz guter Leistung: Saisonende für EC Bregenzerwald

3:4-Niederlage der Wälder im Entscheidungsspiel in Sterzing.

Die Wipptal Broncos Weihenstephan stehen im Viertelfinale der Alps Hockey League. Die Südtiroler entschieden das Entscheidungsspiel am Samstagabend mit 4:3 für sich und beendeten die „best-of-three“ Pre-Playoff-Serie gegen den EC Bregenzerwald mit 2:1. Nach dem die Vorarlberger vor wenigen Tagen noch durch einen Overtime-Sieg den Serienausgleich schafften, fehlte im Entscheidungsspiel die notwendige Effizienz. Bereits im ersten Abschnitt präsentierten sich die Gastgeber deutlich kaltschnäuziger und erspielten sich einen 2:0 Vorsprung in den ersten 20 Minuten. Bregenzerwald übte in weiterer Folge viel Druk auf das Tor von Jakob Rabanser aus, der in Summe 46 Schüsse abwehrte. Bregenzerwald konnte zwar dreimal nach Zwei-Tore-Rückstand verkürzen, aber nie ausgleichen. Die Broncos feierten schließlich einen 4:3 Erfolg und sicherten sich damit ihre dritte Viertelfinalteilnahme am Stück.