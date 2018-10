Trotz Erfolge: Teamturnen kämpft mit dem Image

Gleich siebzehn sehr hoffnungsvolle Turnerinnen aus Vorarlberg qualifizierten sich für die Europameisterschaften, welche vom 16. bis 20. Oktober in Portugal über die Bühne gehen wird.

Seit vielen Jahren wird bei der Vorarlberger Turnerschaft die Nachwuchsarbeit in der Sektion Teamturnen großgeschrieben. Ein hochqualifiziertes Trainerteam mit Sarah Blum, Flora Bolter, Felix Bischof, Martina Huber, Isabella Kernbeiß und Ruben Wagner kümmert sich um die vielen talentierten Jung-Turner und in der Seniorenklasse. Normalerweise werden die Trainingseinheiten mit den Athleten in den vielen Vereinen des Landes abgehalten. Die Nationalteamkader-TurnerInnen erhalten jährlich in drei Trainingslagern einen Feinschliff und vor dem Großereignis auf europäischer Ebene gibt es zusätzliche Übungseinheiten an den Wochenenden. Die Landestitelkämpfe in Wolfurt (6. Oktober) gelten als Generalprobe für das Highlight in Odivelas in Portugal. Bei den Europameisterschaften im Teamturnen gab es schon viele Topplatzierungen bei den Frauen und Männern.