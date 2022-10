Trotz Angstgegner: Altach hat gegen Hartberg Heimsieg im Visier

Die Rheindörfler wollen zum zweiten Mal in dieser Saison zuhause als Sieger vom Platz gehen.

Der TSV Hartberg verlor in der Bundesliga nur eines der vergangenen 11 Spiele gegen den SCR Altach (6S 4U) – am 31. Juli 2021 in der Profertil Arena mit 1:2.

Das Match im Ticker: SCR Altach vs TSV Hartberg

Cashpoint SCR Altach – TSV Hartberg Sonntag, 16.10.2022, 14:30 Uhr, CASHPOINT Arena, SR Untergasser

Der TSV Hartberg gewann in der Bundesliga sieben Spiele gegen den SCR Altach und erzielte dabei 24 Tore – jeweils nur in BL-Spielen gegen den FC Admira mehr (9 Siege und 26 Tore).

Der TSV Hartberg ist in der Bundesliga seit fünf Auswärtsspielen beim SCR Altach ungeschlagen (1S 4U) – so lange wie sonst nur bei der Admira und dem LASK (je 5). Wenn die Oststeirer in Runde 12 ungeschlagen bleiben, dann wäre dies ein neuer derartiger Klubrekord für Hartberg.

Der SCR Altach erzielte in dieser Hinrunde der Bundesliga sechs Kopfballtore – geteilter Höchstwert mit dem SK Austria Klagenfurt und doppelt so viele wie in der gesamten Vorsaison.