Trommelwirbel: Sie verrät das Babygeschlecht

Junge oder Mädchen? Kourtney Kardashian und Travis Barker verkünden das Geschlecht ihres Kindes.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

all

all

self

self

In dem veröffentlichten Videoclip ist zu sehen, wie Kourtney auf Barkers Schoß an einem Schlagzeug sitzt. Der Schlagzeuger der Punkrock-Band Blink-182 beginnt zu trommeln, kurz darauf ertönt ein lauter Knall – und blaues Konfetti schießt in den Himmel.