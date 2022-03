Tritt die Impfpflicht am 1. Juni wieder in Kraft?

Die von der Regierung ausgesetzte Impfpflicht hat am Freitag den Hauptausschuss des Nationalrats passiert.

Das Aussetzen der Impfpflicht ist laut Verordnungstext aber zeitlich begrenzt. Heißt: Falls sich an der Verordnung bis 31. Mai nichts mehr ändert, würde die Impfpflicht am 1. Juni wieder in Kraft treten. Ob es wirklich dazu kommt, kann derzeit allerdings noch nicht gesagt werden.