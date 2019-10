Tristesse in Altach nach Heimniederlage

Gegen das bisherige Schlusslicht Admira setzte es ein 1:4, Rückfall ans Tabellenende droht.

Die Anfangsphase begann mit Abtasten, gefährlich wurde es vor beiden Toren zunächst nicht. Elf Minuten waren absolviert, da sollte sich dies allerdings ändern. Nach einem Ballverlust lief Hjulmand ziemlich unbedrängt durch das Altacher Mittelfeld und zog aus der Distanz ab. Mit diesem Schuss überraschte er auch Martin Kobras und brachte die Gäste aus Niederösterreich damit in Front.

Eine erste gute Gelegenheit für die Gastgeber gab es dann nach einem Freistoß in Minute 17. Sam brachte die Kugel Richtung Tor, wo Zwischenbrugger nur knapp verpasste. Die Admira klärte nicht vollständig und Gebauer kam zum Abschluss, vor dem Gehäuse fälschte Maak das Spielgerät dann doch recht deutlich über die Torumrandung.

Es folgte der nächste Schock, einen langen Ball verteidigte Schmiedl alles andere als gut, Bakis nahm dem Defensivmann die Kugel ab und bezwang schob diese an Kobras zum 0:2 aus Altacher Sicht in die Maschen.

Verletzungsbedingt kam es dann bereits nach etwas mehr als einer halben Stunde zum ersten Wechsel beim SCRA. Christian Gebauer konnte nicht mehr weiterspielen, für den Tiroler kam Manfred Fischer neu in die Partie. Was blieb war die spürbare Verunsicherung und so gelang den Gästen durch Bakis sogar noch der dritte Treffer vor dem Halbzeitpfiff.