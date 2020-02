Trio um zwei Plätze für Ländle-Titeljagd, Quintett mit Sorgenfalten

Ruhige Winterübertrittszeit und Sparflamme in der VN.at Eliteliga Vorarlberg

Nur dreizehn Neuzugänge verzeichnen die acht verbliebenen Klubs in der neugeschaffenen VN.at Eliteliga Vorarlberg. Die Winterübertrittszeit in der höchsten Spielklasse des Landes verlief ruhig. In der Hin- und Rückrunde bleibt es aber aufgrund der VFV-Bestimmungen sehr spannend und bis zum Schluss wird ein Herzschlagfinish erwartet. Es kommt aber höchstwahrscheinlich zu einer Zweiklassengesellschaft. Durch die Halbierung an Punkten nach dem Grunddurchgang wird das Trio SW Bregenz (15), Altach Juniors (14) und Langenegg (14) um die zwei freien Plätze für die Teilnahme an der Vorarlberger Amateurmeisterschaft spielen. Die restlichen fünf Vereine Röthis (10), Wolfurt (10), Lauterach (9), Austria Lustenau Amateure (8) und Schlusslicht Rankweil (6) kämpfen um den Abstieg. Zwei des Quintett müssen am Ende nach 56 noch ausstehenden Meisterschaftsspielen den bitteren Weg in die Vorarlbergliga antreten.