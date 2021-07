Trinkwassernetze Doren–Sulzberg verbunden

Am 27. Juli wurde eine "heimliche Hochzeit" gefeiert. So wurde in der Parzelle Rotgeschwend in Sulzberg das Trinkwassernetz der Gemeinde Doren und der Wassergenossenschaft Sulzberg/Kirchdorf offiziell verbunden.

Nach intensiven und raschen Grabungs- und Verlegungsarbeiten von der Parzelle Stocker in Doren bis nach Sulzberg konnte nun der Zusammenschluss realisiert werden. Ein großer Dank gilt den Mitarbeitern der Wasserversorgungen und der ausführenden Firma für die tolle Arbeit sowie den Grundeigentümern für ihr Verständnis. Mit einem kleinen “Festakt” vor Ort wurde der Zusammenschluss des Trinkwassernotverbundes Doren/Sulzberg gefeiert. Das Projekt sichert die Versorgung mit einwandfreiem Trinkwasser der Gemeinden Doren und Sulzberg inkl. der Parzelle Fahl für die nächsten Jahrzehnte ab.