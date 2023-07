Trinkbrunnen in Dornbirn erheblich ausgebaut

Die Stadt Dornbirn hat das Angebot an öffentlichen Trinkbrunnen in den vergangenen Jahren erheblich ausgebaut.

„19 an das öffentliche Wassernetz angeschlossene Trinkbrunnen stehen im Stadtgebiet zur Verfügung. Sie befinden sich in den Stadtteilparks, bei Sportanlagen, bei größeren Spielplätzen oder entlang der heuer eröffneten Stadtspuren“, berichtet Bürgermeistern Andrea Kaufmann.

"Großteils mit Trinkwasserqualität"

Wasserversorgung gesichert

Auch während längerer Hitzeperioden ist die Wasserversorgung in Dornbirn gesichert. Über das rund 450 Kilometer lange Leitungsnetz wird das Trinkwasser aus den Quellen im Ebnitertal (rund 35%), dem Pumpwerk Klien (rund 15%) sowie aus Mäder über den Trinkwasserverband Rheintal (rund 50%) an die Haushalte verteilt. Um kurzfristige Verbrauchsspitzen auszugleichen und um Löschwasser bereit zu stellen, wird das Trinkwasser in 14 Behältern mit einem Gesamtvolumen von 15.300 m³ zwischengespeichert. Damit das Trinkwasser in die höher gelegenen Gebiete in den Hangbereichen gefördert wird, sind 14 Pumpwerke in Verwendung. Die Qualität des Trinkwassers wird laufend vom Umweltinstitut des Landes untersucht.