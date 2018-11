Trikoty: Auktion für Verein Schmetterling mit Überraschung beim Ronaldo-Trikot

Am Donnerstag fand die vierte Vorarlberger Trikoty als Offline-Auktion im Kesselhaus in Bregenz statt. Dabei gab es einige Überraschungen, vor allem bei der Versteigerung von Christiano Ronaldos Trikot von Juventus Turin.

Zahlreiche Exponate trug Mario Bonora, Kassier des Vereins Schmetterling für Opfer von sexualisierter Gewalt, in den vergangenen Wochen und Monaten zusammen. Am Donnerstagabend kam eine Auswahl von ihnen im Kesselhaus in Bregenz unter den Hammer. Dabei lockten einige große Namen, wie Marcel Hirschers signierte Trainingsjacke – oder ein Trikot von Christian Ronaldo von Juventus Turin, unterzeichnet vom gesamten Team.