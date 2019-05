Triathlet Leon Pauger verpasst ÖM-Gold nur knapp

Der Bregenzer Leon Pauger (Tri Dornbirn) wurde bei den nationalen Triathlon Sprinttitelkämpfen nur knapp vom neuen Staatsmeister Tjebbe Kaindl geschlagen

Pauger kam als 5. mit allen Favoriten aus dem Wasser. Nach dem Wechsel auf das Rad bildete sich eine 4köpfige Führungsgruppe in der sich auch der junge Bregenzer befand. Nach 13 der 20 Radkilomete schloss die zweite Radgruppe auf. In dieser befand sich der VTRV-Nachwuchsathlet Meier Moritz (Tri Team Bludenz). Der Juniorathlet zeigte an diesem Tag mit der 4. schnellsten Radzeit auf. Somit starteten ca. 25 Athleten gleichzeitig auf die Laufstrecke. Pauger erwischte einen sehr starken Wechsel und konnte mit 10 Sekunden Vorsprung die 5 Kilometer in Angriff nehmen. Bei den letzten der 4 Laufrunden konnte der spätere Staatsmeister und Teamkollege aus Triole, Tjebbe Kaindl, zu ihm aufschließen. Letztendlich musste der Zielsprint die Entscheidung bringen. Bei diesem hatte Leon Pauger leider das Nachsehen und musste sich mit dem 2. Rang begnügen. Eine sehr, sehr starke Leistung des VTRV-Eliteathleten.