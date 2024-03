Treue zur Blasmusik im Rampenlicht

Kennelbach. Schindlersaal bot würdigen Rahmen für Ehrungen des Blasmusikbezirks Bregenz.

Der Vorarlberger Blasmusikverband verlieh kürzlich dem langjährigen Wirken von 24 Musikantinnen und Musikanten eine persönliche Note. Beim zwischenzeitlich 11. Ehrungsabend des Blasmusikbezirkes Bregenz stand das freiwillige Engagement im Rampenlicht. „Ohne eure Treue und die damit verbundenen Leistungen würde das Vereinswesen nicht funktionieren“, brachte es Gesamtorganisator Christoph Lutz bei der Begrüßung auf den Punkt. Hervorzuheben sei aber auch die Vorbildwirkung für die Jugend, so Lutz weiter, der seit 2020 als Bezirksobmann für rund 20 Vereine zuständig ist. Sozusagen ein Heimspiel – allerdings in kulinarischer Form – gab es für den Musikverein Kennelbach mit Obmann Christoph Vogelmann, der die Geehrten mit ihren Partnern und Freunden verwöhnte, während der Reigen an Ehrungen Fahrt aufnahm.