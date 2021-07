Trendsport und viel Spaß zum Abschluss in Egg

Die Sportunion und Uniqa sorgen zum Ende des Schuljahres für ein actionreiches und bewegendes Finale vor den Sommerferien.

Insgesamt 350 11- bis 15-jährige Schülerinnen und Schüler aus der Mittelschule Egg waren beim UNIQA Trendsportfestival 2021 in Vorarlberg dabei. Das Event fand unter der Berücksichtigung der geltenden Corona-Bestimmungen statt. An mehreren Standorten sorgten verschiedene Stationen für Action und Spaß. Zu den zahlreichen Möglichkeiten gehörten unter anderem Ultimate Frisebee, Spikeball, Airtrack, Slackline, Beachvolleyball und vieles mehr. 4 Klassen der Mittelschule bekamen ein Spikeballset von UNIQA Landesdirektor Markus Stadelmann, Fachinspektor für Bewegungserziehung und Sport Conny Berchtold, Schulsportreferent Christoph Neyer und SPORTUNION Vorarlberg Geschäftsführer Sebastian Gmeiner überreicht.

„Mit dem UNIQA Trendsportfestival haben wir im Vorfeld der Sommerferien für ein actionreiches Highlight gesorgt. Insgesamt waren in Egg 350 Schülerinnen und Schüler dabei. Damit haben wir unsere Bewegungsoffensive nach den Volksschulen, auch an Österreichs Gymnasien und Mittelschulen fortgesetzt. Unser Ziel ist es, nach dem Corona-Lockdown vor allem Kinder und Jugendliche verstärkt in Bewegung zu bringen und neue Verbindungen mit den Sportvereinen aufzubauen. Ein besonderer Dank geht an das gesamte Organisationsteam mit den engagierten Coaches, die einen vorbildlichen Verlauf des Sportevents sichergestellt haben“, so SPORTUNION-Bundesland-Präsident Werner Müller, der sich auch bei der UNIQA für die erfolgreiche Partnerschaft bedankt.