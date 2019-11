Trends und Technologien der Zukunft

Das war das Motto der diesjährigen InnoDays im Bregenzer Festspielhaus. Zeitgleich fand die WECON zum Thema Wearables im Bodenseeraum statt.

Bei der ersten internationalen Konferenz beleuchteten Experten Trends und Technologien beispielsweise aus der Textilindustrie, der Elektronik oder der Softwareentwicklung der kommenden Jahre. Parallel zur WECON fanden die InnoDays zum Thema "Wearables and More" statt.

Ideen in Prototpyen verwandeln

Ideen in Prototypen zu verwandeln, das war das Ziel von Studenten, Designern, Ingenieuren und Wirtschaftsführern. In 48 Stunden wurden neue, innovative Ideen zu einer Fragestellung entwickelt und schlussendlich in Vorträgen präsentiert und bewertet.