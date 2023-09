Treibstoff geklaut: Männer festgenommen

Am Sonntag gegen 07.30 Uhr wurde die Autobahnpolizei Bludenz darüber informiert, dass zwei Täter bei einer Tankstelle in Innerbraz Kanister mit Treibstoff betankt und die Tankstelle ohne zu bezahlen verlassen hätten.

Die beiden Männer aus Georgien im Alter von 46 und 48 Jahren wurden bei einer sofort durchgeführten Fahndung um 8 Uhr in Bürs festgestellt und festgenommen. Im Zuge der Ermittlungen konnten den beiden Tatverdächtigen bislang sieben gleichgelagerte Straftaten an verschiedenen Tankstellen in Vorarlberg nachgewiesen werden. Den entwendeten Treibstoff verkauften die beiden Männer weiter, um so ihren Lebensunterhalt finanzieren zu können.