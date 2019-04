Treibjagd im Großwalsertal: Tiere durch Tiefschnee gehetzt

Fontanella - Die Vorarlberger Jägerschaft hat in Erfahrung gebracht, dass am 30. März in Fontanella bei hohem Schnee eine Treibjagd mit Jagdhunden durchgeführt wurde.

Dabei wurden die Wildtiere in der ohnedies schwierigen Winterzeit unnötig beunruhigt und auch mehrere Exemplare Gams-, Rot- und Rehwild zur Strecke gebracht. Seitens der Vorarlberger Jägerschaft zeigt man sich schockiert und verärgert über diese Treibjagd: “Eine Treibjagd auf hoch trächtige Tiere ist moralisch höchst verwerflich und sollte auch rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.”

Jägerschaft verurteilt Vorfall Die Vorarlberger Jägerschaft kann sich laut eigenen Aussagen mit solchen Jagdarten nicht identifizieren und distanziert sich von derartigen Praktiken. „Wir verurteilen diesen Vorfall aufs Schärfste und distanzieren uns in aller Form. Das Verhalten der Beteiligten entbehrt jeglicher Jagdethik und zeugt von keinem weidmännischem Verhalten oder Respekt vor den Tieren. Gegen Mitglieder der Vorarlberger Jägerschaft, die bei solchen Aktionen mitwirken, leiten wir umgehend ein Ausschlussverfahren ein“, so Landesjägermeister Christof Germann.