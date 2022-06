Treffpunkt Fußballplatz: Ein Sommerfest zum Jubiläum „75 Jahre FC Hörbranz“

Hörbranz. Mit einem großen, dreitägigen Sommerfest feiert der ECO-Park FC Hörbranz vom Freitag, 10. Juni, bis Sonntag, 12. Juni, am Sportplatz Sandriesel seinen 75. Geburtstag. Fußball, Musik und Nostalgie stehen im Mittelpunkt.

Zum stolzen 75-jährigen Jubiläum trifft sich die FC-Hörbranz-Familie mit dem ganzen Dorf, Jung und Alt, am Sportplatz, um mit viel Fußball und toller Musik diesen besonderen Geburtstag gemeinsam zu feiern sowie schöne Erinnerungen an die guten alten Zeiten auszutauschen.

Am Samstag steht der „Fußball Heute“ im Mittelpunkt. Um 14.45 Uhr spielt die U 16 des ECO-Park FC Hörbranz gegen den gleichaltrigen Bundesliga-Nachwuchs aus Altach, um 17 Uhr empfängt die Kampfmannschaft zum Saisonabschluss der Vorarlbergliga das Team von BW Feldkirch. Ab 19 Uhr steigt die Afterparty am Sportplatz mit der Partyband „MIR DREI ZU VIERT“ und DJ. Special Guests an diesem Abend sind The First Leiblach Valley Pipes and Drums.