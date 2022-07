Treffpunkt Fußballplatz: ECO-Park FC Hörbranz mit Heimspiel gegen Fußach

Hörbranz. Am kommenden Samstag, den 30. Juli, lädt der ECO-Park FC Hörbranz zum nächsten Heimspiel. Gegner ist der SC Fußach. Spielbeginn auf dem Sportplatz Sandriesel ist um 17 Uhr.

Allzu gerne erinnert man sich noch an das Meisterschaftsfinale beim Sommerfest anlässlich des Jubiläums „75 Jahre FC Hörbranz“, wo man in einem spannungsgeladenen Spiel mit einem fulminanten 3:1 Sieg gegen den Mitabstiegskandidaten aus Feldkirch den Klassenerhalt in der Vorarlbergliga in letzter Sekunde geschafft hat. Der Jubel über den Verbleib in dieser attraktiven Liga war riesengroß und das anschließende Fest zum Jubiläum ein besonderes Highlight in der langjährigen Vereinsgeschichte.