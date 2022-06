Treffpunkt Fußballplatz: ECO-Park FC Hörbranz kämpft um den Klassenerhalt

Hörbranz. Beim Sommerfest zum Jubiläum „75 Jahre FC Hörbranz“ geht es beim Vorarlbergliga-Meisterschaftsspiel ECO-Park FC Hörbranz gegen BW Feldkirch für beide Mannschaften um den Klassenerhalt. Der Verlierer steigt ab. Spielbeginn am Sportplatz Sandriesel ist um 17 Uhr.

Einladung zum Jubiläum „75 Jahre FC Hörbranz”

Mit einem großen Sommerfest feiert der ECO-Park FC Hörbranz am Wochenende seinen 75. Geburtstag. Fußball, Musik und Nostalgie stehen diesen drei Tagen im Mittelpunkt. Altherren-Turnier am Freitag ab 18 Uhr, Meisterschaftsspiele und Afterparty am Samstag ab 14.45 Uhr sowie der Frühschoppen mit dem MV Hörbranz mit Kinderprogramm am Sonntag ab 11 Uhr.

Wer bleibt in der Vorarlbergliga?

Das größte Geschenk zum Jubiläum aber könnten sich die Fußballer des FC Hörbranz selber machen. Nach zwei tollen Siegen in den letzten zwei Partien – 2:1 gegen Fußach und 2:1 in Bezau – hat es die Mannschaft um Trainer Matthias Koch wieder selbst in der Hand, die Klasse zu halten und doch noch in der Vorarlbergliga zu bleiben. Denn es geht ausgerechnet gegen den Mitabstiegskandidaten aus Feldkirch. Beide Mannschaften brauchen einen Sieg.

Ein spannendes Spiel ist garantiert, und dies natürlich in einem vollen Stadion. „Wir hoffen sehr auf die Unterstützung unserer Fans“, so eine kampfbereite Hörbranzer Mannschaft mit Kapitän Stefan Kohlhaupt und dem engagierten Umfeld mit Obmann Julian Halder.

Mehr wissen

Sommerfest 75 Jahre FC Hörbranz – das Programm

10. Juni bis 12. Juni 2022 am Sportplatz Sandriesel

Freitag, 10. Juni 2022

18 Uhr – Altherren-Turnier mit anschließendem „Hock der Legenden“

Samstag, 11. Juni 2022

14.45 Uhr – FC Hörbranz U16 gegen Altach B U16

17 Uhr – Vorarlbergliga ECO-Park FC Hörbranz gegen BW Feldkirch

19 Uhr – Afterparty am Sportplatz mit der Partyband „MIR DREI ZU VIERT“ und DJ. Special Guests sind The First Leiblach Valley Pipes and Drums

Sonntag, 12. Juni 2022

10 Uhr – Fotoshooting mit allen FClern

11 Uhr – Frühschoppen mit dem MV Hörbranz samt Rahmenprogramm für Kinder