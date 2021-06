Trauriger TikTok-Trend: Stachelrochen kitzeln

Auf der Videoplattform TikTok läuft gerade ein Trend, bei dem Stachelrochen gekitzelt werden - für die Tiere wohl nicht ganz ungefährlich.

Mehrere Videos zeigen, wie Menschen die Tiere am Bauch "kitzeln" - die Rochen krümmen sich und reißen den Mund auf.

all

all

self

self

Auf den ersten Blick sieht der Stachelrochen tatsächlich so aus, als würde er sich vor Lachen krümmen. In Wahrheit bringt dieser Trend das Tier in Lebensgefahr und der Rochen soll sich vor Schmerzen krümmen...