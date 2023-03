Traumwochenende für den VC Wolfurt

Die Hofsteiger feiern zwei Siege auf fremden Parkett.

Das Spiel in Weiz war zunächst etwas von „Abwarten“ geprägt. Beide Mannschaften mussten sich sortieren, da man sich gegenseitig nicht konnte. Doch ab Mitte des ersten Satzes zündete die Wolfurter Truppe den Turbo. Obwohl mit Reiter und Metzler die beiden Topscorer vorgegeben werden mussten, stellten die Vorarlberger auf 1:0 in Sätzen. Gestärkt mit dem Satzsieg im Rücken spielte nur mehr ein Team und das war die Kempf-Mannschaft. Die Steirer bemühten sich zwar, aber mehr wie punktuelle Erfolge waren nicht mehr drin. Die Wölfe konnten so Kräfte für das Sonntags-Spiel in Wr. Neustadt schonen und gewann recht locker 3:0.

Während am Vortag bereits Nachwuchsspieler David Doblhamer (Jg 2006) über fast alle 3 Sätze eingesetzt wurde, gab mit Zuspieler Tobias Wohlgenannt (Jg 2005) der nächste Youngster sein Debut. Spielertrainer Kempf setzte ihn bereits von Anfang an, anstelle des etatmäßigen Zuspieler Joel Schlittenhardt ein. Und er macht sein Debut gut.

Das Spiel verlief im ersten Satz immer auf Augenhöhe. Kein Mannschaft schaffte mehr wie 1 Punkt Vorsprung. Bis zum Stand von 20:20. Wolfurt schaltete da einen Gang hoch und gewann 25:22.



Das Kopf an Kopf rennen ging auch im zweiten Satz gleich weiter. Die Gastgeber bemühten sich, die Vorarlberger spielten etwas mit der angezogenen Handbremse. Doch wieder schafften es die Wölfe die entscheidenden Akzente zu setzen. Sie konnten sich um 3 Punkte absetzen (17:14), verwalteten in Folge diesen Vorsprung souverän und stellten auf 2:0 in Sätzen.



Im dritten Satz gaben die Wölfe klar die Marschrichtung vor. Sie wollten unbedingt diesen 3. Satz für sich entscheiden und traten wesentlich energischer an. Dementsprechend konnte früh ein 4-Punkte herausgespielt werden. Die Gastgeber konnten aber kontern und bei 16:16 nochmals ausgleichen. Nun waren es aber wieder die Wolfurter die ihren Druck erhöhen konnten. Verdient wurde auch dieses Spiel mit 3:0 gewonnen und somit das perfekte Auswärtswochenende mit 6:0 Sätzen erreicht.



Wolfurt steht nun relativ abgesichert auf dem 2. Tabellenrang.