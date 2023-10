Traumstart für Mitfavorit SC Samina Hohenems

EHC Kundl musste schon am Freitag gegen den SC Hohenems eine klare 3:10-Heimniederlage hinnehmen. Die Vorarlberger gingen durch einen Dreierpack innerhalb von 86 Sekunden auch schnell in Führung. Benjamin Kyllönen, Johannes Hehle im Powerplay und Manuel Merk sorgten schnell für klare Verhältnisse. Die Crocodiles kamen in der Folge etwas besser ins Spiel, Erik Hefke verkürzte auf 1:3, ein Doppelpack von Thomas Auer und ein Treffer von Martin Grabher Meier eine Minute vor Drittelende sorgten für den klaren 6:1-Zwischenstand für die Steinböcke nach den ersten zwanzig Minuten.