Traumstart für Dornbirns Keglerinnen, Derbysieg für Bludenz

Einen 6:2-Heimsieg für die SKC EHG Damen gab es beim Saisonauftakt im Sportkegeln gegen KSV Wien.

Am 8. September startete die Meisterschaft im Sportkegeln. Die Damen des SKC EHG Dornbirn freuten sich über den 6:2-Sieg gegen KSV Wien auf der Anlage beim Güterbahnhof Wolfurt. Mit einem Mannschaftsschnitt von 533,2 Kegeln und der Bestleistung von Kleber Elisabeth mit 576 Kegeln ist ein guter Start in die bereits dritte Saison in der höchsten österreichischen Liga gelungen.

Bei den Herren in der 1. Bundesliga West siegte beim Ländlederby ESV Bludenz gegen den Titelverteidiger SKC Koblach mit 7:1. Hammerl Stefan war bei diesem Spiel mit 570 Kegeln der Tagesbeste.

In dieser Woche beginnt die Meisterschaft im Ländle. Es kämpfen in der Vorarlbergliga 6 Mannschaften bei den Herren, 5 Mannschaften bei den Damen und in der A-Liga 8 Mannschaften um den Meistertitel. www.vskv.at