Traumstart für den VC Wolfurt

Austrian Volley League 2 (AVL2)

Raiffeisen VC Wolfurt – Hotvolleys Wien 3:1 (18:25, 25:19, 25:22, 25:23)

Spieldauer: 115min

Scorer: Metzler 20, Reiter 14, Kritzinger 12, Rinderer 11, Winder 9, Schlittenhardt 3, Skowronnek 1



Der Raiffeisen VC Wolfurt gewinnt das erste Saisonspiel gegen die Hotvolleys Wien mit 3:1.



Kein leichter Start für beide Teams in das erste Saisonspiel. Die Hotvolleys zeigten anfänglich ein gutes Spiel, während die Gastgeber doch recht nervös wirkten.

Die Wiener – als eine der Favoriten für diese Saison gehandelt – mussten doch einige Abgänge verkraften und ihr Spiel wirkte noch nicht so harmonisch. Doch auch die Wolfurter verloren ihre beiden besten Topscorer, welche aber die beiden Rückkehrer Metzler und Rinderer gut ersetzen konnten. Metzler avancierte zum Topscorer der Gastgeber.



Bis 15:15 im ersten Satz waren beide Teams ebenbürtig. Eine kleine Unsicherheit in der Annahme der Vorarlberger brachte aber den entscheidenden Vorsprung für den Satzsieg der Hotvolleys.



Im zweiten Satz steigerten sich beide Teams. Das Spiel wurde sicherer, die Eigenfehler weniger. Doch nun waren die Wölfe am Drücker. Der Block stand, Zuspieler Joel Schlittenhardt konnte sich auf eine starke Annahme verlassen, dadurch die Bälle mit Finten geschickt verteilen und so die Defensive der Gäste immer wieder in Bedrängnis bringen. Verdient stellten die Gastgeber auf 1:1.



Im dritten Satz agierten beide Teams auf Augenhöhe. Es war ein knappes Rennen. Auf der einen Seite die Gastgeber die mit harten Angriffen immer wieder durch die Blockverteidigung der Wiener brachen, auf der anderen Seite die Gäste, die teilweise wie eine Gummiwand wirkten und zum Teil fast verlorene Bälle wieder zurück spielen konnten. Wahrscheinlich war es die größere Routine der Wolfurter die die Entscheidung brachte.



In der gleichen Tonart ging es im vierten Satz weiter. Die Vorarlberger wollten mit Gewalt unbedingt die Entscheidung erzwingen, die Gäste warteten auf ihre Chancen. Es war ein Kopf an Kopf Rennen. Mit zwei Auszeiten versuchte VCW-Coach Sascha Mosig seine Mannschaft wieder zu „ordnen“. Ein ungemein spannendes Spiel entwickelte sich in einer gute besuchten Hofsteighalle. Die Hotvolleys lagen immer ein bis zwei Punkte voran, schafften es aber nicht beim Stand von 23:21 die Entscheidung in den 5. Satz zu vertagen. Die Wölfe kämpften verbissen um die 3 Punkte für den 3:1 Sieg und wurden auch belohnt. In einem knisternden Finale schafften sie den 23:23 Ausgleich und mit einem verbissenen Finale auch den Sieg.



Ein wichtiger Sieg zum Saisonstart gegen einen erwartet starken Gegner.