Traumlocation Hopfengut No20: Feines Bier und Bio-Küche

Das Hopfengut No20 ist mehr als eine einzigartige Feierlocation. Denn es vereint Hopfenanbau, Brauerei, Museum, Laden und Gaststätte mit Veranstaltungsräumen. Somit ist es eine perfekte Hochzeitslocation, nicht nur für Bier-Liebhaber:innen.

Verliebt, Verlobt – verheiratet auf dem Hopfengut

Wer eine spektakuläre Hochzeitslocation sucht, ist hier an der richtigen Adresse. Denn das Hopfengut No20 bietet alles, was das Herz begehrt: Wunderschöne Plätze für die freie Trauung im Hopfengarten, einen exklusiven Empfang mit Kaffee und Kuchen im Kräutergarten und die Feier in der historischen Hopfenhalle, die eine beeindruckende Kulisse mit Blick auf die Hopfengärten, das Bergpanorama und den Bodensee bietet. Somit ist das Hopfengut ein Ort zum Verlieben, Verloben und vor allem zum Heiraten.