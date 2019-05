Traum vom Pokalfinale platzte schon nach drei Minuten

RW Rankweiler Ladies verpassten das Endspiel. 0:11-Heimdebakel im Halbfinale gegen das Starensemble von St. Pölten

Am Ende blieb die große Überraschung aus und der Traum vom österreichweiten Cupfinale unerfüllt. Trotz der Enttäuschung, die den Gesichtern der Spielerinnen von RW Rankweil abzulesen war, durfte man seitens des großen Außenseiters eine zufriedene Bilanz im nationalen Pokalbewerb ziehen. Sportlich gesehen war es eine klare Angelegenheit , in der der große Favorit aus St. Pölten schnell mit 1:0 in Führung ging (3.). Besonders die sechsfache Torschützin und Spielertrainerin Fanni Vago war von den Rankweilerinnen nie und nimmer in den Griff zu bekommen. Der sechsfache Cupsieger und viermalige Bundesligameister aus Niederösterreich mit allen aktuellen ÖFB- bzw. ausländischen Nationalspielerinnen angetreten, war für Rot-Weiß eine Nummer zu groß. Der Finaltraum platzte für Lisa Maria Metzler und Co. schon nach wenigen Minuten. St. Pölten führte nach acht Minuten schon mit 3:0, der Rest mit einem zweistelligen Endergebnis war nur mehr Formsache. Rankweil gelang nicht einmal das Ehrentor: Dabei hatte die mitaufgerückte Verteidigerin Julia Seeberger mit einem Schuss an die Querlatte Pech (88.). Stürmerin Selma Kajdic (35./76.) und Sheila Sanchez Pose (90.) scheiterten an der glänzenden Torfrau Hilde Olsen. „Gegen die mit Abstand beste österreichische Mannschaft erst im Halbfinale auszuscheiden ist kein Beinbruch. Mein Team hat viel Erfahrung sammeln dürfen. Jede Erfolgsreise geht einmal zu Ende. Drei Bundesligaklubs aus dem Pokal zu werfen zeugt inzwischen von unserer Qualität“, sagt Rankweil Trainer Dursun Kaya. Das Fehlen von den vier Leistungsträgerinnen Eileen Campbell, Melanie Wäger, Lara Scheichl und Steffi Köll machte sich noch zusätzlich deutlich bemerkbar.