Traum-Sonntag für das Radteam Vorarlberg

Alexis Guerin verewigt sich mit Sieg am La Toussuire. Roland Thalmann wurde Gesamtdritter der Tour de Savoie Mont Blanc.

Werner Salmen, der sportliche Leiter, darf „Fux“ genannt werden. Mit einer klaren Taktik ausgestattet leisteten alle Teamfahrer ihren super Job. Sie lieferten Thalmann und Guerin am Fuß des La Toussuire ideal ab. Guerin attackiert und stürmt in Richtung Ziel. Sämtliche Kolumbianer und Pro Continental Fahrer zermürbten sich. Guerin ist vorne, dann setzt Thalmann nach und zerlegt seine Gruppe mit der Minichance in der Gesamtwertung von drei auf zwei zu klettern. Am Schluss sollte es reichen um wenige Zehntelsekunden für „Roli“. Guerin gewinnt solo die Etappe 26 Sekunden vor Cepeda (COL/Androni). Thalmann kommt auf Rang drei geflogen mit 31 Sekunden.

„Mein Saisonziel ist der Sieg am La Toussuire. Hier wird jeder Sieg eines Profis am Berg in Stein gemeißelt und verewigt. Das habe ich heute dank meiner Mannschaft heute erreicht. Ich bin so unglaublich glücklich. Merci and Roli, welcher grandios gefahren ist, aber vor allem an meine Teamkollegen, welche geackert haben was ging und an alle Betreuer!!!“ Alexis Guerin nach der Siegeszeremonie