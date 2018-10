Trauer und Schock nach Hubschrauberabsturz in Leicester

Hunderte Menschen haben am Tag nach dem Hubschrauberunglück beim Stadion des englischen Fußball-Erstligisten Leicester City Blumen, Fan-Schals und Trikots niedergelegt.

Trauernde Fans weinten und trösteten einander. Der Helikopter mit dem Club-Besitzer Vichai Srivaddhanaprabha, dessen Tochter und drei weiteren Personen an Bord war am Samstagabend auf einem Parkplatz neben dem Stadion abgestürzt.

Die Rettungskräfte und die Behörden machten zunächst keine Angaben über die Zahl der Opfer. Doch es gibt kaum Hoffnung, dass die Insassen des Hubschraubers überlebt haben könnten. Der in den blau-weißen Vereinsfarben lackierte Helikopter Srivaddhanaprabhas war nach dem Leicester-Spiel gegen West Ham wie üblich vom Spielfeld gestartet, aber kurz danach ins Trudeln geraten und nach dem Aufprall in Flammen aufgegangen.

Rettungskräfte eilten zum Unfallort, machten aber zunächst keine Angaben zu Details. Der Club, für den Ex-ÖFB-Nationalspieler Christian Fuchs am Samstag nicht zum Einsatz gekommen war, kündigte an, eine Erklärung abzugeben, sobald nähere Fakten bekannt seien. Die Polizei twitterte am Sonntag, die Untersuchungen dauerten an. Zudem seien Experten der Flugverkehrsbehörde AAIB zur Untersuchung des Unglücks eingeschaltet worden. Auf Fernsehbildern war am Tag nach dem Unglück das völlig ausgebrannte Wrack des Hubschraubers zu sehen.