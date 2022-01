Trauer um Meat Loaf - Starb er an Corona-Infektion?

Mit bewegenden Worten hat sich die Familie von US-Sänger Meat Loaf zum Tod der Rocklegende geäußert.

Dem Bericht zufolge war das Paar fast 15 Jahre verheiratet. "Es verging kein Tag, an dem wir uns nicht sagten, wie sehr wir uns lieben. Kein Tag, an dem wir uns nicht umarmten".

"Scheiße, ich liebe dich"

Auch die Töchter meldeten sich am Wochenende zu Wort. Die ältere Tochter Pearl schrieb am Samstag auf Instagram: "Ich liebe dich für immer, egal was passiert. Ich liebe dich mit meinem ganzen Herzen." Die jüngere Tochter Amanda sagte "People" am Samstag, dass ihr Vater ein "komplexer Mann mit viel Leidenschaft war, der sein Herz auf der Zunge trug". Als Beispiel sagte sie: "Er würde dir also sagen: 'Scheiße, ich liebe dich'".