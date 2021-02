Transferübersicht in der VN.at Eliteliga Vorarlberg

Alle Zu- bzw. Abgänge in der höchsten Leistungsstufe des Landes im Winter. VOL.AT hat alle Infos zusammengefasst

Alle Transfers der neun Klubs in der VN.at Eliteliga im Überblick

Ob die Saison 2020/2021 in der VN.at Eliteliga Vorarlberg im Frühjahr überhaupt weitergespielt werden kann, steht noch in den Sternen. Im Vorjahr wurde die Meisterschaft nach dem kompletten Herbstdurchgang abgebrochen und es gab keine Wertung sowie Auf- und Absteiger. Jetzt droht das gleiche Szenario: Seit dem 31. Oktober letzten Jahres gibt es weder einen Trainings- noch Spielbetrieb. Am 13. März 2021 soll laut Terminplan mit den beiden Nachtragsspielen von Röthis gegen Wolfurt und Austria Lustenau Amateure gegen Hohenems zumindest der Abschluss der Hinrunde von statten gehen. Am 20. März wäre dann der Start für das Abstiegs Play-off und das Meister Play-off in der Regionalliga West vorgesehen.