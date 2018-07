Transfer-Rekordzahl in Vorarlbergs Unterhausfußball

Mehr als 900 Übertritte verzeichnet der Vorarlberger Fußballverband diesen Sommer im Amateurfußball.

Der Sommer 2018 hat bisher alle Rekorde gebrochen. Aufgrund der anstehenden Reform im Vorarlberger Amateurfußball ab der Meisterschaft 2019/2020 haben viele Ländle-Traditionsvereine ihr Einkaufsprogramm eigentlich nicht ganz erwartend, entsprechend der Qualität erhöht. Denn zumindest sechs von den heuer siebzehn teilnehmenden Klubs in der Vorarlbergliga haben die große Chance in die nächstjährige ins Leben gerufene Eliteliga Vorarlberg aufzusteigen und sich ein Startticket zu sichern. Viele starke Spieler wurden von den Vereinen auf Leihbasis verpflichtet um gut gerüstet in die schon am 27. Juli beginnende Aufstiegsjagd zu gehen. Es gibt ihnen die Möglichkeit, Spieler zu testen, ohne wirklich ein großes finanzielles Risiko einzugehen.

Seit etlichen Jahren ist die Vorarlbergliga attraktiv für Exprofis und ehemalige Regionalligakicker, um ihre Karriere ausklingen zu lassen. So haben Aleksandar Djordjevic (Wolfurt), Sidinei de Oliveira (Höchst), Esref Demircan (Alberschwende), Richard Metzler, Dario Müller, Burhan Yilmaz (alle Röthis), Daniel Sobkova (Bregenz), Thomas Griesebner, Direnc Borihan (beide Admira Dornbirn), Adem Kum (Bizau), Julian Rupp, Semih Yasar (beide Lochau) und Thiago de Lima (Austria Lustenau Amateure) neue Herausforderungen gefunden.

Weitere starke Kicker, die einen neuen Verein gefunden haben, sind zum Beispiel Danijel Gasovic (Alberschwende), Gilles Ganahl (Egg), Bozo Jevic, Filipe Alves Viana (beide Bregenz), Dennis Alibabic (Lauterach), Aleksandar Umjenovic (Wolfurt), Samir Luiz Sganzerla, Necip Bekleyen (beide Feldkirch), Andreas Hindelang (Bizau) und Murat Coskun (Lochau). Die zwei Vorarlbergliga Aufsteiger Bizau und Lochau haben sich gut verstärkt und könnten sogar um einen der sechs freien Aufstiegsplätze mitreden.

Röthis ist Favorit Favorit auf den Titel in Vorarlbergs höchster Spielklasse sind wie schon in der letzten Saison Röthis, Dornbirner SV, Egg, Lauterach und Regionalligaabsteiger Alberschwende. Aber auch SW Bregenz will um die Titelkrone mitreden. Mit Sebastian Trittinger (DSV), Luggi Reiner (Bregenz), Joachim Baur (Wolfurt) und Dalibor Milicevic (Fußach) nehmen vier neue Trainer auf der Betreuerbank Platz.

Die Landesliga ist in dieser Saison wohl so stark wie noch nie. Der RLW-Dino Hard, Schwarzach, Meiningen, Schruns und FC Lustenau peilen den Wiederaufstieg an. In Hard setzt man auch auf Neotrainer Dominik Visintainer große Stücke, ebenso auch in Schwarzach, wo Manuel Cifonelli die Hofsteiggemeinde wieder in die Vorarlbergliga zurückführen soll. Große Erwartungen haben auch Göfis mit Neocoach Rainer Spiegel, Kennelbach mit Neotrainer Matthias Mayer. Die Landesliga wird mit 16 Vereinen gespielt, auch hier gibt es dann viele Aufsteiger.

Alle Transfers der Unterhausligen

Die Transfers aller Unterhausligen in der Sommerübertrittszeit 2018/2019, inklusive Ergebnis der letzten Saison

Vorarlbergliga (17 Mannschaften, Start 28. Juli)

Holzbau Sohm FC Alberschwende

Absteiger Regionalliga West

Zu: Esref Demircan (Eschen/Mauren), Manuel Willam (Hittisau), Danijel Gasovic (Höchst), Semih Dönmez (Brederis)

Ab: Sem Kloser (Lauterach), Patrick Stuhlmaier (?), Danijel Bjelica (Schlins), Simon Bodemann (Dornbirner SV)

Trainer: Goran Milovanovic (bisher)

SC Röfix Röthis

Tabellenplatz/Punkte: 2./54

Zu: Richard Metzler (Hohenems), Dario Müller (Wacker Innsbruck Amateure), Burhan Yilmaz (Austria Lustenau Amateure), Raphael Martin (Altach)

Ab: Kilian Schöch (Studium), Andre Schöch (Lauterach), Julian Maier (Meiningen), Daniel Salzger (Tisis)

Trainer: Philipp Schwarz (bisher)

Hella Dornbirner SV

Tabellenplatz/Punkte: 3./51

Zu: Simon Bodemann (Alberschwende), Nicolas Harguindegu (Tucson), Michael Gehrer (Höchst)

Ab: Christian Streitler, Bozo Jevic (beide SW Bregenz), Mathias Kempter (Lingenau)

Trainer: Sebastian Trittinger (neu)

blum FC Höchst

Tabellenplatz/Punkte: 4./51

Zu: Sidinei de Oliveira (Pregarten/OÖ), Philip Gisinger (Hard)

Ab: Aleksandar Umjenovic (Wolfurt), Maurice Wunderli (Weltreise im Herbst), Daniel Gasovic (Alberschwende), Amel Begovic (?), Michael Gehrer (DSV)

Trainer: Bernhard Erkinger (bisher)

FC Brauerei Egg

Tabellenplatz/Punkte: 5./51

Zu: Gilles Ganahl (Wolfurt), Idiano Lima Rosa dos Santos (Langenegg)

Ab: Misel Saric (Friedrichshafen), Luca Erhart (Weltreise), Filipe Alves Viana (SW Bregenz)

Trainer: Roland Kornexl (bisher)

SW Bregenz

Tabellenplatz/Punkte: 6./51

Zu: Daniel Sobkova (Austria Lustenau), Bozo Jevic, Christian Streitler (beide Dornbirner SV), Filipe Alves Viana (Egg), Thomas Ricardo Pineiro dos Santos (Brasilien), Petko Martinovic (Wangen), Julian Reichart (Rohrdorf), Simon Moscato (Lindenberg)

Ab: Matheus Jose Teodozo de Lima (?), Danilo Gil Machado de Oliveira (?), Pedro Henrique Braz (?), Julian Rupp, Murat Coskun, Tobias Heidegger (alle Lochau), Ardian Jasari, Mario Moosmann (beide Fußach), Rifat Sen (Hörbranz), Dennis Alibabic (Lauterach), Kenan Ramic (Schwarzach)

Trainer: Luggi Reiner (neu)

FC Intemann Lauterach

Tabellenplatz/Punkte: 7./48

Zu: Andre Schöch (Röthis), Marc Andre Bursac (Hard), Dennis Alibabic (SW Bregenz), Sani Musah (Au-Berneck), David Kloser (FC Lustenau), Sem Kloser (Alberschwende), Tobias Thurner (Doren), Bülent Coskun (Kennelbach)

Ab: Christopher Nagel (Altach Amateure), Marcel Riedeberger (Au/Berneck), Thomas Griesebner (Admira Dornbirn), Lukas Glatzer (Kennelbach)

Trainer: Thomas Bayr (bisher)

Meusburger FC Wolfurt

Tabellenplatz/Punkte: 8./46

Zu: Aleksandar Umjenovic (Höchst), Luca Sebastian Merk (Andelsbuch), Thomas Peter (Hörbranz), Marco Troy (eigene 1b), Aleksandar Djordjevic (Oedt)

Ab: Gilles Ganahl (Egg), Martin Staggl (Karriereende), Pascal Breitenberger (Hörbranz), Gökhan Akar (Lingenau)

Trainer: Joachim Baur (neu)

Simeoni Metallbau FC Andelsbuch

Tabellenplatz/Punkte: 9./41

Zu: Marcelo Theisen (Bezau)

Ab: Michael Kriegner (Karriereende)

Trainer: Michael Pelko (bisher)

FC RW Rankweil

Tabellenplatz/Punkte: 10./40

Zu: Dominik Grasser, Daniel Siebel (beide Nenzing), Furkan Alkun, Matthias Bechter (beide Brederis), Müslüm Atav (Tisis)

Ab: Simon Eiler (Karriereende), Jeremy Bischoff (Texas-Studium), Adiel Silva de Moura (Sulz)

Trainer: Stipo Palinic (bisher)

FC Nenzing

Tabellenplatz/Punkte: 11./39

Zu: David Rajh (AKA Vorarlberg), Bastian Jedliczka (Fürstenfeld), Luca Romagna (Feldkirch)

Ab: Dominik Fessler (Hohenems), Frank Schloffer (Mittelberg), Simon Burtscher (Studium), Dominik Grasser, Daniel Siebel (beide Rankweil), Simon Maier, Kevin Burtscher (beide Nüziders), Laurin Bodenlenz, Samuel Borg (beide Schlins), Gabriel Christea (eigene 1b-Spielertrainer)

Trainer: Thomas Vonbrül (bisher)

SC Austria Lustenau Amateure

Tabellenplatz/Punkte: 12./39

Zu: Tobias Ritter (Feldkirch), Metehan Can (Solingen), Arian Balazi (Bad Aibling), Kevin Laszlo (Varpolata), Robert Gjergiaj (Bad Aiblingen), Selvi Mehmet (Friedrichshafen), Thiago de Lima (Bizau)

Ab: Burhan Yilmaz (Röthis), Fabian Dominikovic (Lochau), Senih Coskun (Hittisau), Kerem Kocabay (Widnau), Okan Öner, Tobias Wirnsperger (beide Fußach), Lukas Grabher, Kassian Mittelberger (beide Kennelbach)

Trainer: Björn Gasser (bisher)

Admira Dornbirn

Tabellenplatz/Punkte: 13./37

Zu: Thomas Griesebner (Lauterach), David Sarc (Feldkirch), Borihan Direnc (Au/Berneck), Jeremy Thurnher, Fabio Eidler, Philipp Stoss, Andre Pilgram (alle FC Dornbirn)

Ab: Alexander Huber (FC Dornbirn), Jürgen Kaufmann, Matthias Meissner (beide Bezau), Christof Benzer (?), Lukas Bertignoll (?), Richard Kapp (Karriereende)

Trainer: Herwig Klocker (bisher)

SC Fußach

Tabellenplatz/Punkte: 14./31

Zu: Ardian Jasari, Mario Moosmann (beide SW Bregenz), Ivan Vrljic, Ljupko Vrljic (beide Doren), Fabian Hämmerle (Ausland), Mladen Stanojevic (Gaißau), Jakob Bösch, Christian Gerencir (beide FC Lustenau), Lennon Hartmann (FC Dornbirn), Okan Öner, Tobias Wirnsperger (beide Austria Lustenau), Gregor Sulzbacher (Hatlerdorf)

Ab: Serkan Yildiz (Hörbranz), Necip Bekleyen (Feldkirch), Orhan Cil (Schwarzach), Paul Kuster (Hard)

Trainer: Dalibor Milicevic (neu)

Sparkasse FC BW Feldkirch

Tabellenplatz/Punkte: 15./21

Zu: Emircan Yildiz (AKA Vorarlberg), Adrian Moosbrugger (Rüthi), Necip Bekleyen (Fußach), Aldin Sulejmanagic (Diepoldsau), Fabian Unterrainer (Vaduz), Samir Luiz Sganzerla (Au-Berneck), Manuel Dolischka (Hohenems)

Ab: Furkan Yildiz (Brederis), Lucas Alves Gomes, Ariel Germiniani (beide Göfis), David Sarc (Admira Dornbirn), Kevin Rederer (Sulz), Alem Majetic (Ludesch), Tobias Ritter (Austria Lustenau Amateure), Pascal Rederer, Michael Gau (beide Altenstadt), Luca Romagna (Nenzing), Berkant Dokcan (Eschen/Mauren), Matthias Frick (Tobacco Road/USA), Yusuf Karabulut (Schlins), Gert Zöhrer (Satteins)

Trainer: Timur Okatan (bisher)

Kaufmann Bausysteme FC Bizau

Meister Landesliga

Zu: Adem Kum (Brederis), Andreas Hindelang (Kottern/Ger), Martin Feuerstein, Dominik Moosbrugger (beide Bezau), Lien Zwischenbrugger (Mellau), Simon Pöll (Krumbach)

Ab: Thiago de Lima (Austria Lustenau), Oliver Morscher (?), Demir Dzaferovic (Bezau), Benjamin Sohler (Schwarzenberg)

Trainer: Ralph Geiger (bisher)

typico SV Lochau

Aufsteiger aus der Landesliga

Zu: Julian Rupp, Murat Coskun, Tobias Heidegger (alle SW Bregenz), Fabian Dominikovic (Austria Lustenau Amateure), Aaron Fleischhacker (Hörbranz), Günter Steffani (Hohenweiler), Semih Yasar (Hard), Muhammed Yücel (Lindau)

Ab: Marcel Praml (Sulzberg), Jonas Hammerschmidt (Achberg), Jonas Matt (Studium), Lukas Holzner (Kennelbach)

Trainer: Jan Ove Pedersen (bisher)

Landesliga (16 Mannschaften), Start: 28. Juli

Hotel am See FC Hard

Freiwilliger Absteiger Regionalliga West

Zu: Boris Zivaljevic (Staad), Paul Kuster (Fußach), Julian Santin (eigene 1b), Philipp Dörler (eigene U-18), Benjamin Böhler (reaktiviert), Michael Moser, Dominik Visintainer (beide Kennelbach), Lars Jäger (Kanener), Patrick Bentele (Weiler)

Ab: Semih Yasar (Lochau), Sercan Altuntas (?), Elvin Ibrisimovic (Wacker Innsbruck Amateure), Philip Gisinger (Höchst), Baha Alsufi, Raphael Rupp (beide Schwarzach), Marc Andre Bursac (Lauterach), Lucas Mesa (Union Innsbruck), Andrej Dursun (?), Ali Polat, Sinan Polat (beide FC Lustenau)

Trainer: Dominik Visintainer (neu)

FC Schwarzach

Absteiger Vorarlbergliga

Zu: Orhan Cil (Fußach), Baha Alsufi, Roman Eder, Raphael Rupp (alle Hard), Claudio Chiodini (FC Lustenau), Iskender Akyildiz (Göfis), Volkan Delibas (Koblach), Emre Adam, Luis Fernando Roca Justiniano (beide Hatlerdorf), Dejan Savic (Mäder), Jawo Assan (Gambia), Dominic Mahren, Manuel Ferber (beide Lindau), Kenan Ramic (Bregenz)

Ab: Philipp Puck (Hatlerdorf), Fatih Akel (Rüthi), Fabian Sallmayer (?), Mathias Brüstle (private Gründe), Ahmet Cil (?), Philipp Schuchter, Daniel Makric (beide Kennelbach), Simon Heinisch (Mäder), Sandro Steiner (Brederis), Albert Prenaj (Bludenz)

Trainer: Manuel Cifonelli (neu)

SK CHT Austria Meiningen

Tabellenplatz/Punkte: 3./48

Zu: Julian Maier (Röthis), Anel Klicic (Brederis), Nathanel Zech (Ludesch)

Ab: Christoph Duelli (Sulz), Andreas Mayer (Montlingen), Manuel Gasser, Benjamin Rapatz, Manuel Hammerle (alle Brederis), Marcel Marinkovic (Altenstadt), Patrick Fleisch (Bad Ragaz), Ugur Aydin (Hohenems)

Trainer: Enes Cavkic (bisher)

Intersport FC Schruns

Tabellenplatz/Punkte: 4./45

Zu: Christoph Tschofen, Neclet Altintas (beide Bludenz), Jonas Ganahl, Florian Netzer (beide Hochmontafon), Mato Nikolic (Bürs), Alexander Simoner (reaktiviert), Simon Tschann, Tim Pusnik (beide Ludesch)

Ab: Enrico Ender (Altenstadt), Cem Sürmeneli (Götzis), György Kottan (Steiermark)

Trainer: Mario Ledetzky (bisher)

FC Lustenau

Tabellenplatz/Punkte: 5./41

Zu: Noah Küng, Milan Rakic, Luca Nakic (alle AKA Vorarlberg), Moritz Beck, Simon Häfele (beide eigene U-18-Mannschaft), Kristijan Makovec (Lingenau), Mirza Bjalava (Tisis), Ali Polat, Sinan Polat (beide Hard), Besnik Krasniqi, Ali Adnan (beide Altstätten), Arton Ali, Ali Frasher (beide Haag)

Ab: Melih Erdogan, Simon Grabherr, Stefan Stojanovic, Philipp Hollenstein (alle Gaißau), Claudio Chiodini (Schwarzach), David Kloser (Lauterach), Jakob Bösch, Christian Gerencir (beide Fußach), Kerim Kocabay (Widnau), Engin Bagci (Hatlerdorf), Mario Gerencir (Mellau)

Trainer: Daniel Madlener (bisher)

IPA SC Göfis

Tabellenplatz/Punkte: 6./41

Zu: Adrian Klammer (Hohenems), Lucas Alves Gomes, Ariel Germiniani (beide Feldkirch), Gökmen Koz (Frastanz), David Seeger (Altenstadt)

Ab: Patrick Seeger (Karriereende), Matthias Bauer (?), Iskender Akyildiz (Schwarzach), Serhat Demircan (Götzis), Dominik Bachmann (Triesenberg), Mateus Alonso Honorio (Mels)

Trainer: Rainer Spiegel (neu)

Bike Puchmayr FC Kennelbach

Tabellenplatz/Punkte: 7./39

Zu: Philipp Schuchter, Daniel Makric (beide Schwarzach), Leon Endres, Konstantin Hattler (beide Viktoria Bregenz), Oguz Özcan (Hatlerdorf), Niklas Ponik, Mehmet Ali Akbulut (beide eigene U-16), Simon Knünz (Hörbranz), Simon Ludescher (Gaißau), Lukas Glatzer (Lauterach), Lukas Grabher, Kassian Mittelberger (beide Austria Lustenau), Lukas Holzner (Lochau)

Ab: Michael Moser, Dominik Visintainer (beide Hard), Raphael Drexel, Luca Ströhle (beide Studium), Bülent Coskun (Lauterach)

Trainer: Matthias Mayer (neu)

SV frigo Ludesch

Tabellenplatz/Punkte: 8./36

Zu: Alem Majetic (Feldkirch)

Ab: Sebastian Nessler (Nüziders), Nathanel Zech (Meiningen), Axel Kaman (Brederis) , Patrick Schlögl, Tomislav Nikolic (beide Bludenz), Ez Aldin Morthada (Altenstadt), Daniel Müller (Großwalsertal), Maximilian Öhre (Thüringen), Simon Tschann, Tim Pusnik (beide Schruns)

Trainer: Lorimer Miscu (bisher)

Metzler Werkzeuge SK Brederis

Tabellenplatz/Punkte: 9./31

Zu: Cemil Akyildiz (Viktoria Bregenz), Erik Tschaikner (Triesenberg), Manuel Gasser, Benjamin Rapatz, Manuel Hammerle (alle Meiningen), Axel Kaman (Ludesch), Furkan Yildiz, Emircan Yildiz (beide Feldkirch), Yannic Innfeld (Frastanz), Sandro Steiner (Schwarzach)

Ab: Dominic Hehle (Montlingen), Adem Kum (Bizau), Lucas Müller (Hohenems), Bünyamin Teker, Tomo Markovic (beide Götzis), Anel Klicic (Meiningen), Semih Dönmez (Alberschwende), Mathias Bechter, Furkan Alkun (beide Rankweil), Josip Jerbic (Satteins)

Trainer: Manuel Hammerle (neu)

Eco Park FC Hörbranz

Tabellenplatz/Punkte: 10./29

Zu: Pascal Breitenberger (Wolfurt), Rifat Sen (SW Bregenz), Jovo Zoric (Triesenberg), Serkan Yildiz (Fußach), Yannic Sackl (Gaißau), Burak Gürkeskin (Lindau-Zech), Igor Jovicic (Altach), Benedikt Simma (Kalksburg)

Ab: Patrick Schäfer (Schlachters/Ger), Giuseppe Greco (?), Thomas Peter (Wolfurt), Aaron Fleischhacker, Raphael Gonzago (beide Lochau), Luca Florian, Dominik Lamprecht (beide Lindenberg), Phil Mory (Hege Wasserburg/Ger), Simon Knünz (Kennelbach), Resul Cimen (Röthis), Emre Saskin (Koblach)

Trainer: Cetin Batir (bisher)

Fliesen Heim FC Sulzberg

Tabellenplatz/Punkte: 11./25

Zu: Robert Schellander (Lindau), Patrick Eller (Hohenweiler), Marcel Praml (Lochau), Fabian Giselbrecht, Cornelius Blank (beide reaktiviert)

Ab: Michael Schmid (Langenegg), Sezer Karakas (Hittisau), Alexander Fink (Oberstaufen), Thomas Stephan Vogel, Andreas Brugger (beide Heimenkirch), Manuel Möß (Sonthofen), Peter Wild (Stiefenhofen), Michael Klaus Schmähl (Isny)

Trainer: Michael Fink (neu)

Wälderhaus VfB Bezau

Tabellenplatz/Punkte: 12./25

Zu: Jürgen Kaufmann, Matthias Meissner (beide Admira Dornbirn), Valdeir Dias da Silva (Brasilien), Patrick Fähnrich (Pfullendorf), Erhan Aydin, Mario Hager, Christoph Hager, Demir Dzaferovic (alle Mellau)

Ab: Martin Feuerstein, Lien Zwischenbrugger, Dominik Moosbrugger (beide Bizau), Daniel Natter (Studium)

Trainer: Patrick Fähnrich (neu)

Peter Dach FC Koblach

Tabellenplatz/Punkte: 13./22

Zu: Mathias Haslwanter (FC Dornbirn), Serkan Toy (Viktoria Bregenz), Thomas Staudacher (neu), Madariola Jaiyesimi (Imst), Mathias Längle (Sulz), Resul Sentürk, Kilian Schmidt (beide Mäder), Ogün Bozkurt (Austria Lustenau), Serkan Toy (Langen), Johannes Ölz (Hatlerdorf), Kadir Can (Kundl), Tristan Bernatziki (Lochau), Lukas Nussbichler, Manes Gründler (beide Bregenz), Emre Saskin (Hörbranz), David Walser (Altenstadt), Erhan Erten (FC Lustenau)

Ab: Christoph Speckle, Matthias Rothmund (beide Karriereende), Mathias Bachstein (Altach 1b), Daniele Tassone (?), Luca Seidl (Hohenems), Volkan Delibas (Schwarzach)

Spielertrainer: Pablo Chinchilla (bisher)

Ender Klimatechnik TSV Altenstadt

Meister 1. Landesklasse

Zu: Pascal Rederer, Michael Gau (Feldkirch), Enrico Ender (Schruns), Matthias Fischer (Preißenberg/Uffing), Adebayo Adegbeye (Keutschach), Ez Aldin Morthada (Ludesch), Marcel Marinkovic (Meiningen)

Ab: Manuel Bachmann, Hüseyin Erdem (beide Tisis), David Seeger (Göfis), David Walser (Koblach)

Trainer: Marcel Längle (bisher)

Erne FC Schlins

Aufsteiger 1. Landesklasse

Zu: Quentin Moser (Berg/Ger), Samuel Borg, Laurin Bodenlenz (beide Nenzing), Mirza Smajic (Meiningen), Yusuf Karabulut (Feldkirch), Werley Pacheco de Oliveira (Brasilien), Benjamin Mitrakovic (Nüziders), Daniel Bjelica (Alberschwende)

Ab: Sebastian Krainz (Thüringen), Jürgen Patocka, Mathias Krainz (beide Karriereende)

Spielertrainer: Mike Zech (bisher)

SV Brauerei Frastanz

Aufsteiger 1. Landesklasse

Zu: Samuel Sonderegger (Tisis)

Ab: Yannic Innfeld (Brederis), Gökmen Koz (Göfis), Christian Müller (Satteins)

Trainer: Zeljko Milosevic (bisher)

1.Landesklasse (14 Mannschaften) Saisonstart: 11. August

SV Gaißau

Absteiger Landesliga

Zu: Marko Jovanovic, Matthias Ellensohn, Marcel Meier, Maximilian Keck, David Krassnitzer, Matthias Spögler, David Wurzer (alle Höchst), Mirko Colic (Hittisau), Melih Erdogan, Simon Grabherr, Stefan Stojanovic, Philipp Hollenstein (alle FC Lustenau), Matthias Harrant (Hard), Bojan Isaijevic (Lochau), Fabian Harder, Tobias Gozzi (beide Austria Lustenau)

Ab: Rene Feuchtner (Viktoria Bregenz), Simon Ludescher (Kennelbach), Mladen Stanojevic (Fußach), Yannic Sackl (Hörbranz), Cino Jovanovic (FC Lustenau)

Spielertrainer: Pascal Riebenbauer/Dominic Marlin (bisher)

Renault Malin FC Sulz

Tabellenplatz/Punkte: 4./49

Zu: Lukas Bertsch, Matthias Kriegl (beide Rüthi), Patrick Egle (Götzis), Kevin Rederer (Feldkirch), Christoph Duelli (Meiningen), Christoph Nigsch (Viktoria Bregenz), Julian Spiegel (DSV), Pascal Frisch (Dornbirn), Adiel Silva de Moura (Rankweil)

Ab: Harald Dürr (?), Vinicius Capato Carneiro (Bra), Jonathan Ferreira da Silva (Hittisau), Thomas Bösch, Marcel Pixner (beide berufliche Gründe), Fabian Hartmann (?), Fabian Dria (Studium), Rustam Fayzoyf (Götzis), Mathias Längle (Koblach), Gilclecio dos Santos Moura (Hatlerdorf)

Trainer: Marco Bickel (neu)

Vollbad FC Götzis

Tabellenplatz/Punkte: 5./41

Zu: Bünyamin Teker, Tomo Markovic (beide Brederis), Yüksel Akyildiz (FC Lustenau), Cem Sürmeneli (Schruns), Rustam Fayzoyf (Sulz), Serhat Demircan (Göfis), Nenad Krstic (Diepoldsau)

Ab: Patrick Egle (Sulz), Michael Hörburger (Altach 1b), Marco Ender (Karriereende), Christopher Schöpf (Langen), Jovan Petrovic (Bludenz), Pius Ruf (Alberschwende)

Trainer: Josef Schwentner (neu)

BayWaLamag FC Thüringen

Tabellenplatz/Punkte: 6./37

Zu: Tolga Saf (Bludenz), Sebastian Krainz (Schlins), Kevin Ferbos (Nüziders), Maximilian Öhre (Ludesch)

Ab: Gjon Koci (Rüthi), Markus Konzett (Großwalsertal), David Tschann (FC Lustenau)

Trainer: Roman Bickel (bisher)

KFZ Tech Hagspiel FC Hittisau

Tabellenplatz/Punkte: 7./37

Zu: Jonathan Ferreira da Silva (Sulz), Sezer Karakas (Sulzberg), Amel Demiri (Doren), Senih Coskun (Austria Lustenau)

Ab: Mirko Colic (Gaißau), Manuel Willam (Alberschwende), Maico Everton Correia (?), Mateus Gasparotto (Albatroz/Lva)

Trainer: Zoran Martinovic (bisher)

SK Bürs

Tabellenplatz/Punkte: 8/35

Zu: Markus Ganahl (Feldkirch), Jehad Mousa (Weißenstein), Dejan Stankovic (Bludenz)

Ab: Mato Nikolic (Schruns), Mario Bickel, Nenad Djuric (beide Bludenz)

Trainer: Heinz Heinisch (neu)

FC Baldauf Doren

Tabellenplatz/Punkte: 9./31

Zu: Mathias Ilmer, Immanuel Barta (beide Alberschwende), Sanel Alibegovic (Bregenz), Philipp Schelling (Höchst), Tobias Koch (Andelsbuch), Franko Bräuer (Krumbach), William Hörburger (Lochau)

Ab: Ivan Vrljic, Ljupko Vrljic (beide Fußach), Julian Klammer (Hatlerdorf), Amel Demiri (Hittisau), Tobias Thurner (Lauterach)

Trainer: Christian Primavera (neu)

Elektro Graf SC Hatlerdorf

Tabellenplatz/Punkte: 10./29

Zu: Julian Klammer (Doren), Serkan Durmus (Hollersbach), Philipp Puck (Schwarzach), Anes Agovic (Riefensberg), Kevin Rettenbacher, Fabian Rumpl (beide Lauterach), Fadil Mehidic (Langen), Engin Bagci (FC Lustenau), Amel Agovic (Krumbach), Chukwunonye Okolo, David Pleij (beide FC Dornbirn), Florian Schönfelder (Altach), Gilclecio dos Santos Moura (Sulz), Cordeiro Soares Junior Delcio (Gramstetten), Ferdi Altintas (Frastanz)

Ab: Michael Kern (Schlachters/Ger), Gregor Sulzbacher, Patrick Rupp (beide Fußach), Michael Mäser (Andelsbuch), Oguz Özcan, Konstantin Hattler (beide Kennelbach), Sergio Escudero Collado, Osamuyimen Oduwa (beide Bremenmahd), Emre Adam, Luis Fernando Roca Justiniano (beide Schwarzach), Serkan Karatas (Rankweil), Dragan Vasiljevic, Tamer Demirkol (beide Viktoria), Zaman Jafary, Ali Reza Jafary (beide Hohenweiler), Johannes Ölz (Koblach), Ivan Tomic (Dornbirn)

Trainer: Gerald Krajic (neu)

Ruech Recycling RW Langen

Tabellenplatz/Punkte: 11./28

Zu: Sandro Zimmermann (Lochau), Pascal Erlach (Lauterach), Alexander Hagen (Austria Lustenau), Christopher Schöpf Götzis), Bernhard Elbs (Langenegg)

Ab: Fadil Mehidic (Hatlerdorf), Serkan Toy (Koblach)

Trainer: Peter Fleischhacker (neu)

SPG Burtscher Großwalsertal

Tabellenplatz/Punkte: 12./26

Zu: Daniel Müller (Ludesch), Markus Konzett (Thüringen)

Ab: keine

Trainer: Akram Abdalla (bisher)

FC Raiffeisen Viktoria Bregenz

Tabellenplatz/Punkte: 13./17

Zu: Dogukan Alkin (Wolfurt), Lorenzo Folk (Erlzach-Yach/Ger), Ali Öztürk, Alkin Kultulus (beide Wangen), Mert Jakup (Friedrichshafen), Rene Feuchtner (Gaißau), Timur Kelebek, Oguzhan Sahin, Aygün Sarioglu, Utku Aslan (alle Lindau), David Greif (SW Bregenz), Dragan Vasiljevic, Tamer Demirkol (beide Hatlerdorf), Giuseppe Spienelli (Casali Dauni)

Ab: Christoph Nigsch (Sulz), Sali Yücel (Au-Berneck), Cemil Akyildiz (Brederis), Yüksel Akyildiz (Götzis), Serkan Toy (Koblach), Burak Uzundere (?), Leon Endres (Kennelbach), Oliver Stanojevic (Lauterach), Emanuel Karg (Hohenweiler)

Trainer: Heinz Fladenhofer (bisher)

SC Hohenweiler

Meister 2. Landesklasse

Zu: Mecit Gürgen (Lindau), Dennis Galehr (Scheidegg), Ali Gök (Hard), Ersin Alici (FC Lustenau), Thomas Klimmer (Höchst), Nicolas Burtscher, Felix Meusburger (beide Lochau), Christoph Pecheim (Lauterach), Lorenz Gasser (DSV), Marco Nothdurfter, Philipp Peitler, Nico Peitler, Christian Bonev (alle Hörbranz), Emanuel Karg (Vikoria Bregenz), Fabio Adler (Schwarzach), Tarik Saritas (Kennelbach) , Zaman Jafary, Ali Reza Jafary (beide Hatlerdorf)

Ab: Patrick Eller (Sulzberg), Julian Reiner, Günter Steffani (beide Lochau), Manuel Zangerl (Niederstaufen)

Trainer: Abdullah Gerdi (neu)

Unterberger Automation FC Nüziders

Aufsteiger 2. Landesklasse

Zu: Sebastian Nessler (Ludesch), Simon Maier, Kevin Burtscher (beide Nenzing), Renan Mota Menegussi (Casier Dosson/Asd)

Ab: Kevin Ferbos (Thüringen), Benjamin Mitrakovic (Schlins)

Trainer: Martin Wachter (bisher)

FC Klostertal

Aufsteiger 2. Landesklasse

Zu: Nemanja Joksimovic (Bludenz)

Ab: Ensar Karsli (Bludenz)

Trainer: Johannes Fritz (bisher)

2. Landesklasse (14 Mannschaften) Start: 11. August

Fohrenburger Rätia Bludenz

Absteiger 1. Landesklasse

Zu: Jovan Petrovic (Götzis), Patrick Schlögl, Tomislav Nikolic (beide Ludesch), Mario Bickel (Bürs), Ensar Karsli (Klostertal), Albert Prenaj (Schwarzach), Nenad Djuric (Bürs)

Ab: Tolga Saf (Thüringen), Christoph Tschofen, Neclet Altintas (beide Schruns), Alexander Fischer (Widnau), Dejan Stankovic (Bürs), Nemanja Joksimovic (Klostertal)

Trainer: Bernd Langebner (bisher)

Meusburger FC Wolfurt 1b

Tabellenplatz/Punkte: 4./49

Zu: Dogukan Sahin, Tim Moosbrugger (beide eigene U-18), Matthias Feurstein (DSV)

Ab: Dogukan Alkin (Viktoria Bregenz), Andre Wiedl (Lauterach 1b), Anil Genc (Schwarzach)

Trainer: Sebastian Spettel (bisher)

Alfi FC Lingenau

Tabellenplatz/Punkte: 5./48

Zu: Gökhan Acar (Wolfurt), Mathias Kempter (Dornbirner SV)

Ab: Michael Wohlgenannt (Langenegg), Kristijan Makovec (FC Lustenau)

Trainer: Antonio Milovanovic (neu)

Mevo FC Schwarzenberg

Tabellenplatz/Punkte: 6./39

Zu: Berat Lutolli (Haisterkirch/Ger), Marc Fähnrich (Pfullendorf/Ger), Benjamin Sohler (Bizau), Yaser Mohammadi (Afghanistan)

Ab: keine

Trainer: Bernd Fähnrich (bisher)

SC Tisis

Tabellenplatz/Punkte: 7./36

Zu: Raphael Zwischenbrugger (Rankweil), Dominik Dunkler (Wollersmomet), Julian Catolin Rosca (Mittelberg), Daniel Salzger (Röthis), Manuel Bachmann, Hüseyin Erdem (beide Altenstadt)

Ab: Samuel Sonderegger (Frastanz), Reto Mündle (Eschen/Mauren), Müslüm Atav (Rankweil), Mirza Bjalava (FC Lustenau)

Trainer: Holger Seewald (bisher)

SV Satteins

Tabellenplatz/Punkte: 8./32

Zu: Josip Jerbic (Brederis), Gert Zöhrer (Feldkirch), Christian Müller (Frastanz)

Ab: keine

Trainer: Gert Zöhrer (bisher)

FC Mohren Dornbirn Juniors

Tabellenplatz/Punkte: 9./27

Zu: Mohammet Durmus Demircan (Höchst), William Dunand (Admira), Anthony Dunand (Konstanz), Ivan Tomic (Hatlerdorf), Dominik Dünser (DSV)

Ab: Dominik Meusburger (Langenegg), Fabio Diem-Eidler, Andre Pilgram (beide Admira Dornbirn), Mathias Haslwanter (Koblach), Sandro Rossi (Krumbach), Luciano Simonelli Deveza (Ruggell), Pascal Frisch (Sulz), Lennon Hartmann (Fußach), Konrad Flatschacher (DSV), Okolo Chukwunonye, David Pleij (beide Hatlerdorf)

Trainer: Jürgen Rossi (bisher)

Cashpoint SCR Altach 1b

Tabellenplatz/Punkte: 10./26

Zu: Michael Hörburger (Götzis), Mathias Bachstein (Koblach), Andreas Schrottner (Austria Lustenau), Salih Muslioski (Diepoldsau)

Ab: Florian Schönfelder (Hatlerdorf), Raphael Martin Röthis)

Trainer: Christoph Begle (bisher)

World-of-Jobs VfB Hohenems 1b

Tabellenplatz/Punkte: 11./25

Zu: Luca Seidl (Koblach), Marco Feuerstein (eigene 1. KM), Ahmad Mohammem Nour (Syrien), Mustafa Öz (Schwarzach), Ugur Aydin (Meiningen)

Ab: keine

Trainer: Andreas von der Thannen (neu)

Fliesen James FC Riefensberg

Tabellenplatz/Punkte: 12./24

Zu: Rafael Godoi Pereira (Au-Berneck), Matthias Eller (FV Weiler), Michael Rüscher (Oberstaufen)

Ab: Hans Peter Dorn (Karriereende), Michael Rüscher (Oberstaufen), Dennis Moscato (Bregenz), Anes Agovic (Hatlerdorf)

Spielertrainer: Tomasz Pekala (bisher)

FC Brauerei Egg 1b

Tabellenplatz/Punkte: 13./22

Zu: keine

Ab: keine

Trainer: Markus Tantscher (neu)

SC Röfix Röthis 1b

Meister 3. Landesklasse

Zu: Resul Cimen (Hörbranz)

Ab: Lukas Eberhardt (Götzis)

Trainer: Resul Cimen (neu)

FC Raiffeisen Au

Aufsteiger 3. Landesklasse

Zu: Thierry Michaux (Wilten), Ingo Gasser (Mellau), Stefan Blank (Austria Lustenau)

Ab: keine

Trainer: Christian Klaunzer (bisher)

Holzbau Sohm FC Alberschwende 1b

Aufsteiger 3. Landesklasse

Zu: Kilian Grünberg, Simon Müller, Alexander Fetz (alle eigene U-16), Pius Ruf (Götzis)

Ab: David Gross (Südtirol), Philipp Musirsch (Bremenmahd), Mathias Ilmer, Immanuel Barta (beide Doren)

Trainer: Rene Metzler (bisher)

3. Landesklasse (14 Mannschaften) Start: 11. August

FC Intemann Lauterach 1b

Absteiger 2. Landesklasse

Zu: Andre Wiedl (Wolfurt), Umut Oskay (Bregenz), Sebastian Mark (Fußach), Oliver Stanojevic (Viktoria)

Ab: Pascal Erlach (Langen), Kevin Rettenbacher, Fabian Rumpl (beide Hatlerdorf), Christoph Pecheim (Hohenweiler)

Trainer: Darion Mihelcic (neu)

FC Lustenau 1907 1b

Tabellenplatz/Punkte: 4./47

Zu: Ilker Gökce (Austria Lustenau), Soner Akyildiz (Bregenz), David Tschann (Thüringen), Cino Jovanovic (Gaißau)

Ab: Philip Herbert Hirn (Viktoria), Ersin Alici (Hohenweiler), Julian Unterguggenberger (Schwarzach), Mohammad Nour Algumaah (Götzis), Erhan Erten (Koblach)

Trainer: Razil Prosic (bisher)

SC Admira Dornbirn 1b

Tabellenplatz/Punkte: 5./44

Zu: Fabio Diem-Eidler, Andre Pilgram (beide FC Dornbirn), Matteo Bregovic, Elias Kennerknecht (beide DSV)

Ab: Timothy Kofler (Schwarzach), William Dunand (FC Dornbirn)

Spielertrainer: Thomas Kirchmann (bisher)

Simeoni Metallbau FC Andelsbuch 1b

Tabellenplatz/Punkte: 6./40

Zu: Michael Mäser (Hatlerdorf)

Ab: Tobias Koch (Doren), Luca Sebastian Merk (Wolfurt)

Spielertrainer: Michael Mäser (neu)

SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon

Tabellenplatz/Punkte: 7./36

Zu: Lukas Stemer, Johannes Ganahl, Philipp Fritz, Christian Loretz, Andreas Loretz (alle Schruns), Philippe Klettl (Vandans)

Ab: Florian Netzer, Jonas Ganahl (beide Schruns)

Trainer: Rene Wachter (bisher)

SPG Gasthaus Brauerei FC Krumbach

Tabellenplatz/Punkte: 8./30

Zu: Sandro Rossi (FC Dornbirn), Patrick Dorner (reaktiviert), Manfred Eisbacher (Altstätten)

Ab: Stefan Fink (Karriereende), Thomas Plüss (?), Manuel Eberle (?), Franko Bräuer (Doren), Fabian Spanring (Hittisau), Simon Pöll (Bizau), Amel Agovic (Hatlerdorf)

Trainer: Manfred Eisbacher (bisher)

SC Austria Lustenau 1b

Tabellenplatz/Punkte: 9./28

Zu: Metehan Can (neu)

Ab: Stefan Blank (Au), Alexander Hagen (Langen), Andreas Schrottner (Altach), Ilker Gökce (FC Lustenau), Fabian Harder (Gaißau), Ogün Bozkurt (Koblach), Erdinc Aydemir (Fußach), Manuel Nachbaur, Manuel Beer (Hard)

Trainer: Adrian Haag (bisher)

FC RW Rankweil 1b

Tabellenplatz/Punkte: 10./26

Zu: Sandro Mathis (Bludenz), Cagdas Boyraz, Pascal Herzog (Götzis), Serkan Karatas (Hatlerdorf)

Ab: Raphael Zwischenbrugger (Tisis), Lukas Lampert (Göfis)

Trainer: Patrick Böckle (bisher)

Vollbad FC Götzis 1b

Tabellenplatz/Punkte: 11./25

Zu: Lukas Eberhardt (Röthis), Mohammad Nour Algumaah (FC Lustenau)

Ab: Pius Ruff (Alberschwende), Cagdas Boyraz, Pascal Herzog (beide Rankweil)

Trainer: Christian Maier (neu)

SPG blum FC Höchst/SV Gaißau 1b

Tabellenplatz/Punkte: 12./25

Zu: Hubert Salzgeber, Silvano Gmeiner, Jonas Schmid (alle Gaißau)

Ab: Marko Jovanovic, Matthias Ellensohn, Marcel Meier, Maximilian Keck, David Krassnitzer, Matthias Spögler, David Wurzer (alle Gaißau), Philipp Schelling (Doren), Mohammet Durmus Demircan (Dornbirn), Thomas Klimmer (Hohenweiler)

Trainer: Philipp Wörz (neu)

typico SV Lochau 1b

Tabellenplatz/Punkte: 13./22

Zu: Julian Reiner (Hohenweiler), Patrick Rak, Alexander Romeo Rak (beide Hard), Raphael Gonzaga (Hörbranz), Kevin Roth (Buch)

Ab: Sandro Zimmermann (Langen), Bojan Isaijevic (Gaißau), Nicolas Burtscher, Felix Meusburger (beide Hohenweiler), William Hörburger (Doren), Tristan Bernatziki (Koblach)

Trainer: Ralf Renoth/Rene Fessler/Mario Huber (neu)

Ender Klimatechnik TSV Altenstadt 1b

Meister 4. Landesklasse

Zu: keine

Ab: keine

Trainer: Stefan Smolnik/Kuzu Ömer (bisher)

Sparkasse FC BW Feldkirch 1b

Aufsteiger 4. Landesklasse

Zu: Fatih Caliskan (Brederis)

Ab: Tobias Stengele, Alexandru Gabriel Vochin, Antonio Sliskovic, Riaz Khan, Dzemal Risovic, Elidad Risovic (alle Mäder), Domenic Mitterer (Tisis), Markus Ganahl (Bürs), Driton Trupaj (Satteins)

Trainer: Sabri Vural (neu)

FC Renault Malin Sulz 1b

Aufsteiger 4. Landesklasse

Zu: Sandro Tomaselli (Satteins), Clemens Stadlinger, Manuel Egger, Benjamin Hummer (alle Mittelberg)

Ab: Rupert Schuster, Manuel Heeb, Dario Radikovic, Patrick Hafner (alle Bremenmahd), Johannes Welte, Markus Böckle (beide Meiningen), Liagat Afzali (Großwalsertal)

Trainer: Marcel Winsauer (neu)

4. Landesklasse (13 Mannschaften) Start: 11. August

Simon Installationen FC Mäder

Absteiger 3. Landesklasse

Zu: Simon Heinisch, Marcel Matt (beide Schwarzach), Alexandru Gabriel Vochin, Tobias Stengele, Antonio Sliskovic, Riaz Khan, Dzemal Risovic, Elidad Risovic (alle Feldkirch), Darius Dragan (Leopoldschlag), Alin Vasile Adamescu (Nera Bozovici)

Ab: Dejan Savic (Schwarzach), Dominic Bader (Meiningen), Resul Sentürk, Kilian Schmidt (beide Koblach), Krenar Mazreku, Launit Mazreku, Lirim Mazreku (alle Staad), Kevin König (Buch), Tekin Özdemir (Bremenmahd)

Spielertrainer: Tobias Stengele (neu)

Hella DSV 1b

Tabellenplatz/Punkte: 4./49

Zu: Konrad Flatschacher (FC Dornbirn)

Ab: Florian Hämmerle, Valerio Cifonelli (beide Schwarzach), Tobias Stephan (Buch), Matthias Feurstein (Wolfurt), Lorenz Gasser (Hohenweiler), Matteo Bregovic, Elias Kennerknecht (beide Admira), Dominik Dünser (FC Dornbirn)

Trainer: Hans Peter Schwarzbart (bisher)

SC Vandans/Montafon

Tabellenplatz/Punkte: 5./45

Zu: Leon Fritsch, Lukas Gamon, Dominik Fritz, Andre Schwarzhans (alle Schruns), Philipp Nessler (Ludesch), Simon Lampacher (Bludenz)

Ab: Philippe Klettl (Gaschurn)

Trainer: Alen Holsinger (bisher)

SV Brauerei Frastanz 1b

Tabellenplatz/Punkte: 6./43

Zu: Moritz Karl Pfurtscheller (Schlins), Matthias Hartmann (Mittelberg), Lobsang Dorjee (Thüringen)

Ab: Mathias Mesaric, Elias Maurer (beide Göfis), Michael Jerbic (Satteins), Ferdi Altintas (Hatlerdorf)

Trainer: Manuel Burtscher (bisher)

Intersport FC Schruns 1b

Tabellenplatz/Punkte: 7./40

Zu: keine

Ab: Leon Fritsch, Lukas Gamon, Dominik Fritz, Andre Schwarzhans (alle Vandans), Philipp Fritz (Gaschurn)

Trainer: Martin Pögler (bisher)

SW Bregenz 1b

Tabellenplatz/Punkte: 8./36

Zu: Dennis Moscato (Riefensberg), Batir Akajev (Viktoria Bregenz), Tolga Kocabas (Hard), Raphael Gmeiner (Altach)

Ab: Sanel Alibegovic (Doren), David Greif, Kevin Muchitsch (beide Viktoria Bregenz), Umut Oskay (Lauterach), Soner Akyildiz (FC Lustenau), Tristan Öztürk (Hard), Lukas Nussbichler (Koblach), Manes Gründler (Koblach)

Trainer: Günther Riedesser (bisher)

FC Mellau 1b

Tabellenplatz/Punkte: 9./32

Zu: Mario Gerencir (FC Lustenau)

Ab: Erhan Aydin, Mario Hager, Christoph Hager, Demir Dzaferovic (alle Bezau), Ingo Gasser (Au)

Trainer: Thomas Cajnko (bisher)

FC Bremenmahd

Tabellenplatz/Punkte: 10./31

Zu: Sergio Escudero Collado, Osamuyimen Oduwa (beide Hatlerdorf), Philipp Musirsch (Alberschwende), Manuel Heeb, Rupert Schuster, Dario Radikovic, Patrick Hafner (alle Sulz), Arber Gjinaj (Nenzing), Tekin Özdemir (Mäder)

Ab: Dogan Toy (Lindau)

Spielertrainer: Rupert Schuster (neu)

SC Fußach 1b

Tabellenplatz/Punkte: 11./29

Zu: Erdinc Aydemir (Austria Lustenau), Patrick Rupp (Hatlerdorf)

Ab: Sebastian Mark (Lauterach)

Trainer: David Olivotto (bisher)

FC Nenzing 1b

Tabellenplatz/Punkte: 12./26

Zu: Pascal Gerold, Alexander Schloffer, Roland Schwärzler (alle Mittelberg), Julian Bachmann (Tisis), Gabriel Christea (eigene 1. KM), Sandro Schadl (Ludesch)

Ab: Alen Mahmutovic (Ludesch), Arber Gjinaj (Bremenmahd), Marcel Kohl (Beschling)

Spielertrainer: Gabriel Cristea (neu)

FC Raiffeisen Viktoria Bregenz 1b

Tabellenplatz/Punkte: 13./12

Zu: Gündüz Zengin (neu), Philip Herbert Hirn (FC Lustenau), Kevin Muchitsch, Batir Akajev (beide Bregenz)

Ab: Alisan Ünal (Schwarzach)

Trainer: Volker Schiener (bisher)

Fliesen Heim FC Sulzberg 1b

Meister 5. Landesklasse Unterland

Zu: keine

Ab: keine

Trainer: Florian Kirchmann (bisher)

SV Satteins 1b

Meister 5. Landesklasse Oberland

Zu: Michael Jerbic (Frastanz), Driton Trupaj (Feldkirch), Robert Janssen (Mittelberg), Afakan Laletepe (Tisis)

Ab: Sandro Tomaselli (Sulz), Luca Tschabrun (Göfis)

Trainer: Joachim Gassner (bisher)

5. Landesklasse Unterland (13 Mannschaften) Start: 11. August

FC Schwarzach 1b

Absteiger 4. Landesklasse

Zu: Florian Hämmerle, Valerio Cifonelli (beide DSV), Timothy Kofler (Admira Dornbirn), Anil Genc (Wolfurt), Julian Unterguggenberger (FC Lustenau), Alisan Ünal (Viktoria Bregenz)

Ab: Mustafa Öz (Hohenems), Fabio Adler (Hohenweiler)

SK CHT Austria Meiningen 1b

Tabellenplatz/Punkte: 2./48

Zu: Dominic Bader (Mäder), Philipp Blauensteiner (Koblach), Jonas Sommergut (Brederis), Johannes Welte, Markus Böckle (beide Sulz)

Ab: Mirza Smajic (Schlins)

Hotel am See FC Hard 1b

Tabellenplatz/Punkte: 3./47

Zu: Tristan Öztürk (Bregenz), Manuel Nachbaur, Manuel Beer (beide Austria Lustenau), Fabio Hölzl (Kennelbach), Arif Icöz, Ahmet Icöz (beide Hatlerdorf)

Ab: Roman Eder (Schwarzach), Matthias Harrant (Gaißau), Patrick Rak, Alexander Romeo Rak (beide Lochau), Ali Gök (Hohenweiler), Tolga Kocabas (Bregenz)

SC Tisis 1b

Tabellenplatz/Punkte: 4./42

Zu: Leontin Chitescu, Andrei Ionut Petraru (beide Mittelberg), Dominic Zucalli (Göfis), Domenik Mitterer (Feldkirch)

Ab: Thomas Wieländner (Göfis), Julian Bachmann (Nenzing), Afakan Laletepe (Satteins)

KFZ Tech Hagspiel FC Hittisau 1b

Tabellenplatz/Punkte: 7./28

Zu: Fabian Spanring (Krumbach)

Ab: keine

FC Lustenau 1907 1c

Tabellenplatz/Punkte: 8./25

Zu: keine

Ab: Tom Wiedemann (Kennelbach)

SPG Buch 1c

Tabellenplatz/Punkte: 9./22

Zu: Gabriel Gstettner (Bregenz), Ibrahim Söylevci, Daniel Moser (beide Wolfurt), Tobias Stephan (DSV), Simon Peschek (Opfenbach), Kevin König (Mäder)

Ab: Christoph Hopfner, Rene Jäger, Johannes Muxel, Johannes Bereuter, Manuel Stadelmann, Fabian Geser (alle Karriereende)

SPG Kennelbach/Wolfurt 1c

Tabellenplatz/Punkte: 10./19

Zu: Tom Wiedemann (FC Lustenau 1907)

Ab: keine

5. Landesklasse Oberland (13 Mannschaften) Start: 11. August

Erne FC Schlins 1b

Tabellenplatz/Punkte: 2./65

Zu: Benjamin Wiggenig, Ibrahim Aktas (beide Beschling), Andreas Schmölzer (Mittelberg)

Ab: Moritz Karl Pfurtscheller (Frastanz), Daniel Kohler (Beschling)

SC oberländer Bierstadel Mittelberg (gehört nicht mehr dem VFV an)

Tabellenplatz/Punkte: 3./51

Zu: keine

Ab: Leontin Chitescu, Iulian Catolin Rosca, Andrei Ionut Petraru (alle Tisis), Benjamin Hummer, Clemens Stadlinger, Manuel Egger (alle Sulz), David Wibmer (Beschling), Andreas Schmölzer (Schlins), Pascal Gerold, Alexander Schloffer, Roland Schwärzler (alle Nenzing), Lukas Höllerer (Göfis), Matthias Hartmann (Frastanz), Robert Janssen (Satteins)

Metzler Werkzeuge SK Brederis 1b

Tabellenplatz/Punkte: 4./50

Zu: keine

Ab: Jonas Sommergut (Meiningen), Fatih Caliskan (Feldkirch)

IPA SC Göfis 1b

Tabellenplatz/Punkte: 5./48

Zu: Emrah Karapinar (Bürs), Mathias Mesaric, Elias Maurer (beide Frastanz), Thomas Wieländner (Tisis), Lukas Höllerer (Mittelberg), Lukas Lampert (Rankweil), Luca Tschabrun (Satteins)

Ab: Dominic Zucalli (Tisis)

SV frigo Ludesch 1b

Tabellenplatz/Punkte: 6./42

Zu: Alen Mahmutovic (Nenzing), Simon Sutter (Beschling)

Ab: Philipp Nessler (Vandans), Lukas Schneider (Beschling), Sandro Schadl (Nenzing)

Fohrenburger Rätia Bludenz 1b

Tabellenplatz/Punkte: 7./38

Zu: Anadin Hodzipasic (neu)

Ab: Sandro Mathis (Rankweil), Matthias Scham, Raphael Wimmer (beide Thüringen), Simon Lampacher (Vandans)

BayWaLamag FC Thüringen 1b

Tabellenplatz/Punkte: 8./30

Zu: Matthias Scham, Raphael Wimmer (beide Bludenz)

Ab: Lukas Lobnig, Fabian Jenni (beide Großwalsertal), Lobsang Dorjee (Frastanz)

SPG Burtscher Großwalsertal 1b

Tabellenplatz/Punkte: 9./28

Zu: Dominique Geutze, Lukas Lobnig, Fabian Jenni (alle Thüringen), Liagat Afzali (Sulz)

Ab: keine

FC Beschling

Tabellenplatz/Punkte: 10./27

Zu: Mathias Obmann, Patrick Rudolf Habichler (beide Nüziders), Robert Scheilhofer (Langenwang), Daniel Kohler (Schlins), Lukas Schneider (Ludesch), Marcel Kohl (Nenzing)

Ab: Benjamin Wiggenig, Ibrahim Aktas (beide Schlins), David Wibmer (Mittelberg), Simon Sutter (Ludesch)

SK Bürs 1b

Tabellenplatz/Punkte: 12./17

Zu: keine

Ab: Emrah Karapinar (Göfis)

Unterberger Automation FC Nüziders 1b

Tabellenplatz/Punkte: 14./8

Zu: keine

Ab: Mathias Obmann, Patrick Rudolf Habichler (beide Beschling)

Frauen Bundesliga (10 Mannschaften) Start: 18. August 2018

FFC fairvesta Vorderland

Tabellenplatz/Punkte: 8./18

Zu: Ysaura Viso (Kolumbien), Patricia Pfanner (Lauterach/VFV U-15 Mädchenauswahl), Nazareth Gutierrez (Venezuela), Geraldine Pascale Schnetzer (Gossau) , Veronika Vonbrül (Rankweil), Jana Sachs (Nenzing)

Ab: Selina Gmeiner (Wacker Innsbruck), Petra Mitter (Studium Südafrika), Sheila Sanchez Pose (Rankweil)

Trainer: Bernhard Summer (bisher)

Frauen, 2. Bundesliga Mitte/West (6 Mannschaften) Start: 25. August 2018

FC RW Rankweil

Tabellenplatz/Punkte: 3./35

Zu: Sheila Sanchez Pose, Lara Scheichl (beide Vorderland), Angelina Maldoner, Michaela Flatz, Ella Viktoria Zimbran (alle Tettnang), Sophie Mosbach, Iona Alexandra Barna (beide ESV Bludenz), Leonie Summer, Eileen Campbell (beide Feldkirch), Michaela Schnetzer (neu), Charlotte Ploner (Altach)

Ab: Nicole Adlassnigg (Karriereende), Veronika Vonbrül (FFC Vorderland)

Trainer: Dursun Kaya (bisher)

FFC fairvesta Vorderland 1b

Meister Vorarbergliga Frauen

Zu: keine

Ab: Lara Scheichl (Rankweil)

Trainer: Siaband Botoev (bisher)

Frauen, Vorarlbergliga (5 Mannschaften) Start:

ESV Bludenz

Tabellenplatz/Punkte: 2./30

Zu: Rebecca Dreier, Nicole Perktold (beide Nenzing), Amelie Schoppa (Schlins)

Ab: Sophie Mosbach, Iona Alexandra Barna (beide Rankweil)

Holzbau Sohm FC Alberschwende

Tabellenplatz/Punkte: 4./17

Zu: Laura Baldauf (Lindau), Annika Schneider (Höchst)

Ab: Tina Freuis (?), Isabella Kostajnsek (?), Sabrina Maldoner (?), Elena Frisenna (?), Valeria Frisenna (?)

FC Nenzing

Tabellenplatz/Punkte: 5./3

Zu: Corinna Krall (Vorderland), Celine Marlin (Bürs), Nadine Jochum, Alina Gragl (beide neu)

Ab: Nicole Perktold, Rebecca Dreier (ESV Bludenz), Jana Sachs (Vorderland)

FFC fairvesta Vorderland 1c

Meister Landesliga Frauen

Zu: Anna Matt, Andela Borkovic, Pia Maria Mähr (alle neu)

Ab: Corinna Krall (Nenzing), Maida Jukanovic (Rankweil)

Frauen, Landesliga (8 Mannschaften) Start: 1. September 2018

Erne FC Schlins

Tabellenplatz: 2./35

Zu: Julia Amalie Liebl, Jeanette Marent (beide St. Gallenkirch), Corinna Riegler (Satteins)

Ab: Amelie Schoppa (ESV Bludenz), Lisa Müller, Michelle Erhart, Anna Lena Dünser, Luzia Küng, Miriam Sparr, Simone Müller (alle Großwalsertal)

SPG Bregenzerwald

Tabellenplatz/Punkte: 3./34

Zu: Eva Makig (Ferlach)

Ab: keine

SW Bregenz

Tabellenplatz/Punkte: 4./33

Zu: Ida Kessler (Deuchelried/Ger)

Ab: keine

SPG Kennelbach/Schwarzach

Tabellenplatz/Punkte: 5./19

Zu: Annika Mader, Lina Mader, Natalie Höller, Sonja Kalajdiz, Tanja Kalajdiz, Birgit Stadler (alle Schwarzach), Anna Riedmann, Bettina Feurstein, Lisa Resch (alle DSV), Christina Höller (Hohenweiler)

Ab: keine

Simon Installationen FC Mäder

Tabellenplatz/Punkte: 6./7

Zu: Marina Plesa (Altach)

Ab: Leonie Rath (Rankweil)

SPG BayWaLamag FC Thüringen/Blumenegg/Großwalsertal

Tabellenplatz/Punkte: 7./4

Zu: Lisa Müller, Michelle Erhart, Anna Lena Dünser, Luzia Küng, Miriam Sparr, Simone Müller (alle Schlins), Katharina Michel, Silvia Rauch (beide neu)

Ab: keine

RW Rankweil 1b

Neugründung

Zu: Maida Jukanovic (Vorderland), Lisa Gapp (Röthis), Katharina Galovic (FC Lustenau), Leonie Rath (Mäder), Vanessa Rath (Altach)

Ab: keine

FC Mohren Dornbirn

Neugründung

Zu: Lorena Bodemann (Altach), Michelle Türtscher (Großwalsertal), Kübra Öztürk (Austria Lustenau), Leonie Salzgeber (Schruns), Carina Brunold (Admira Dornbirn), Magdalena Keck (Höchst), Verena Corinna Bode, Sarah Katharina Nachbaur (beide DSV), Caroline Fritsch (Göfis), Vera Isk (FC Lustenau), Sarah Marth (Altenstadt), Vanessa Hartmann (Riefensberg), Christina Feurstein (Hatlerdorf), Leonie Vith (Sulzberg), Heike Müller (Altenstadt), Mailin Studer (Nüziders), Felicia Frick (Eschen/Mauren)