Transfer in der Premier League: 40 Millionen Euro für Fabio Silva

Fabio, wer? Allzu viele dürften ihn wohl nicht auf dem Schirm gehabt haben, umso größer die Überraschung, als die Wolverhampton Wanderers am Wochenende 40 Millionen Euro für den erst 18-Jährigen Fabio Silva auf den Tisch gelegt haben.

Video: Fabio Silva ist der teuerste 18-jährige Mittelstürmer aller Zeiten

Zwölf Einsätze und ein Tor

Der Stürmer brachte es in der Vorsaison auf zwölf Einsätze und ein Tor in der höchsten portugiesischen Liga und verbrachte einen Teil der vergangenen Spielzeit bei Portos B-Team in der zweiten Leistungsklasse.